La explosión en una mezquita utilizada por personas de la comunidad musulmana monoritaria chií, en la provincia nororiental de Kunduz, Afganistán, dejó varias personas heridas y un número de muertos que no ha sido confirmado, en lo que presuntamente se trató de un ataque suicida, informó la agencia de noticias estatal Bakhtar, citada por Reuters.

“Esta tarde ha tenido lugar una explosión en una mezquita de nuestros compatriotas chiítas, como resultado de la cual varios de nuestros compatriotas han muerto o resultado heridos”, confirmó el portavoz talibán Zabihullah Mujahid en Twitter.

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Dost Mohammad Obaida, subjefe de policía en Kunduz, explicó que la mayoría de las personas que se encontraban en el lugar “fueron asesinadas”, por lo que el grupo talibán ya inició una investigación sobre este hecho.

La emergencia se produjo durante el servicio de oración del viernes en la mezquita Gozar-e-Sayed Abad, el más importante porque es la culminación de la semana religiosa musulmana, lo que indica que probablemente el sitio estaba lleno.

“Les aseguro a nuestros hermanos chiítas que los talibanes están preparados para garantizar su seguridad”, añadió Obaida.

🇦🇫 | URGENTE: Fuerte explosión en una mezquita de Kunduz en Afganistán: pic.twitter.com/v1NQFwxe8S — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 8, 2021

Misión de la ONU en Afganistán señala alrededor de 100 muertos en la mezquita

Hasta ahora ningún grupo ha reinvindicado la autoría de la explosión, ocurrida tras varios atentados en las últimas semanas, incluido uno en una mezquita de Kabul. Algunos ataques han sido reivindicados por los militantes musulmanes suníes del Estado Islámico, según Reuters.

Los atentados ponen de manifiesto los problemas de seguridad de los talibanes, que tomaron el control de Afganistán en agosto y desde entonces han iniciado operaciones contra células del Estado Islámico en Kabul.

La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (Unama) lamentó lo ocurrido y afirmó que hay preocupación por los informes de “cifras muy altas de muertos” luego de la explosión.

“La familia de la ONU en Afganistán está profundamente preocupado por los informes sobre un gran número de víctimas en un ataque hoy en la mezquita chií de Sayyidabad. La información inicial indica que más de 100 personas murieron y resultaron heridas en una explosión suicida dentro de la mezquita”, expresó.

Today’s incident is part of a disturbing pattern of violence: 3rd deadly attack this week apparently targeting a religious institution. Islamic State(KP) claimed responsibility for Sunday’s incident next to a Kabul mosque. Wednesday’s attack on a madrassa in Khost unclaimed. 2/2 — UNAMA News (@UNAMAnews) October 8, 2021

Unama señaló que el incidente de este viernes forma parte de un “patrón de violencia inquietante, ya que es el tercer atentado mortal de esta semana, dirigido a una institución religiosa.

“El Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad del incidente del domingo junto a una mezquita de Kabul. El ataque del miércoles a una madraza en Khost sin reclamar”, agregó.

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