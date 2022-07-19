VIDEO: se registra explosión en la presa Hoover de Nevada, EU

Se registra una explosión en la "emblemática" presa Hoover de Nevada, Estados Unidos.

"Algo acaba de explotar": pequeña explosión vista en la presa Hoover, se reportó en redes sociales.

Poco después de las 10 de la mañana, hora local, se observó una explosión y posterior incendio en la parte inferior de la presa Hoover ubicada en el estado de Nevada, EU.

Uno de los visitantes en la zona fue quien exclamó: "Algo acaba de explotar" mientras grababa el siniestro cuyo video se hizo viral en las redes sociales.

Explosión en presa Hoover pudo generarse por las altas temperaturas

Hasta el momento se desconoce la causa de la explosión, sin embargo, algunos usuarios de las redes sociales han sugerido que podría ser un transformador "abrumado" por las elevadas temperaturas.

Los servicios de emergencia se encuentran trabajando en escena.

Cabe señalar que la presa Hoover se encuentra al final del lago Mead, el embalse (en Nevada) más grande de Estados Unidos (EU), que actualmente se encuentra en niveles extremadamente bajos.

Es de resaltar que los generadores de la presa Hoover proporcionan energía a varias empresas de servicios públicos en los estados de Nevada, Arizona y California. Al momento no hay indicios de problemas estructurales o impactos en la red de suministro.

En la cuenta de Twitter de la Ciudad de Boulder se informó que:

El fuego se extinguió antes de que el Departamento de Bomberos de Boulder City llegara a la escena. La Oficina de Reclamación/Presa Hoover se encargará de cualquier pregunta adicional.