VIDEO: Hombre escapa en llamas de incendio en España

Ángel Martín Arjona, un hombre de 50 años, escapó en llamas de un incendio forestal en la provincia de Zamora, España, por lo que el hombre fue llevado a un hospital donde lo atendieron por quemaduras graves.

El hombre español intentó mantener a salvo a su familia de un incendio forestal, por lo que se subió a su excavadora para hacer una zanja y mantener el fuego alejado, sin embargo, su vehículo fue tragado por las llamas.

En un video que se volvió viral en redes sociales, se pudo ver al hombre trabajando con su excavadora, de pronto, el vehículo desapareció de la vista envuelto en llamas y humo.

Juan Arjona escapa en llamas de un incendio en la provincia de Zamora en España. Su excavadora fue tragada por el fuego cuando intentaba cavar una zanja para contenerlo. pic.twitter.com/mSHm2B0ri8 — Reuters Latam (@ReutersLatam) July 18, 2022

Instantes después, el hombre salió corriendo de entre el fuego, tropezó y cayó brevemente y luego siguió corriendo, sus pantalones estaban incendiados y un bombero con equipo de protección lo seguía.

El hombre fue trasladado al hospital en helicóptero con graves quemaduras tras su dramática fuga del incendio, dijo a Reuters su amigo, el mecánico local Juan Lozano.

“Se pudo haber quemado todo, absolutamente todo, no porque hay buenos profesionales y gente que tiene cojones para protegernos”, dijo Lozano, quien se mostró preocupado por su amigo.

Incendios arrasan la provincia de Zamora, España

Un incendio forestal con una enorme columna de humo denso dominó el horizonte en Castilla y León, en la región española de Zamora el lunes, debido a las altas temperaturas registradas en los últimos días, por lo que casi toda España enfrenta un riesgo extremo de incendios.

Más de 70 mil hectáreas se quemaron en España en lo que va de año, el peor año de la última década, según datos oficiales. El mes pasado, un enorme incendio forestal en la Sierra de la Culebra, Castilla y León, arrasó unas 30 mil hectáreas de tierra.

Los incendios en España ya se han cobrado la vida de al menos dos personas. El domingo por la noche se informó sobre el deceso de un bombero en la provincia de Zamora. Y en hombre de 69 años fue encontrado muerto el lunes en Ferreruela, en un área incendiada, dijeron las autoridades de emergencia.

