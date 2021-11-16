¿Qué se sabe del atacante de Liverpool y la bomba “madre de satanás”?

Las autoridades de Inglaterra confirmaron la identidad del atacante de Liverpool que detonó una bomba, conocida como “madre de satanás”, frente al Hospital de Mujeres y que falleció en el atentado.

De acuerdo con la policía antiterrorista británica, el autor del ataque fue identificado como Emad Al Swealmeen, un hombre de 32 años de edad que era fanático de la Fórmula 1, por lo que cambió su nombe a Enzo Almeni, para honrar al creador de Ferrari.

Emad Al Swealmeen llegó a Inglaterra en 2014 solicitando asilo político. Luego de que las autoridades rechazaron su solicitud, el hombre fue arrestado por portar un arma blanca en Liverpool.

Almeni recibió el apoyo de varios voluntarios cristianos de una iglesia que ayuda a migrantes, por lo que en 2017, el hombre nacido en Irak, se convirtió del islam al cristianismo y comenzó a trabajar en una pizzería.

Liverpool, taxista David Perry consigue dejar encerrado en su taxi a un tipo con una bomba que pretendía atentar en la catedral donde había 1.200 personas. Ha salvado la vida de mucha gente, no existe casi eco mediático ¿por qué será? pic.twitter.com/WM06Aa3ie5 — GADITANA (@hasta_el_mismo3) November 15, 2021

El atacante de Liverpool pasó los últimos tres años en un albergue para solicitantes de asilo, pero recientemente rentó un departamento, en el que las autoridades encontraron otras bombas y materiales para construirlas.

Se sabe que Almeni solicitó el servicio de un taxi el domingo en la mañana, para que lo llevara al Hospital de Mujeres de Liverpool, y ya portaba la bomba hecha de TATP, conocida como “madre de satanás”.

¿Qué es la bomba “madre de satanás”?

Se cree que el atacante de Liverpool quería atacar el Hospital de Mujeres, por lo que llevaba una bomba fabricada con explosivos TATP caseros, el artefacto es conocido como “madre de satanás”, porque tiene muchas probabilidades de explotar accidentalmente.

Este tipo de bomba fue utilizada por terroristas islamistas en los ataques de París en 2015; en el atentado de Manchester Arena en 2017 y el atentado en el Metro de Londres en el mismo año.

La policía de Liverpool aclaró que el explosivo que mató al atacante es popular entre el Estados Islámico, por lo que no descartan que el ataque esté ligado al grupo terrorista. Por su parte, el escuadrón de bombas añadió que si el artefacto hubiera detonado dentro del hospital pudo haber sido “una carnicería, debido a la cantidad de espacios apretados y la cantidad de personas”.

¿Cómo sobrevivió el taxista que impidió el ataque en Liverpool?

David Perry, ahora conocido como el héroe de Liverpool, fue el hombre que detuvo al atacante e impidió que se llevara a cabo el atentado al Hospital de Mujeres.

Según las primeras declaraciones, el taxista se dio cuenta de que su pasajero estaba manipulando una bomba casera, por lo que supuso que el hombre pretendía cometer un acto terrorista, así que saltó del vehículo dejando encerrado al atacante de Liverpool. A los pocos segundos, la bomba “madre de satanás” estalló.

El taxista logró escapar del auto seis segundos antes de que la bomba estallara, por lo que fue trasladado a un hospital, donde Perry fue atendido por quemaduras, heridas de metralla en la espalda y lesiones en el oído izquierdo; mientras que el atacante de Liverpool falleció dentro del carro.

¿Qué ocurrió el domingo en Liverpool?

La mañana del domingo se registró una explosión frente al Hospital de Mujeres en Liverpool. Las autoridades informaron que el estallido se produjo dentro de un vehículo en el que murió una persona y otra se encontraba en el hospital.

🇬🇧|Uk. Ayer en Liverpool un taxista comprende que el pasajero es un terrorista que quiere hacerse inmolar en una ceremonia de soldados veteranos, donde asistían 1200.

Le encierra en su coche y huye justo antes de la explosión. HÉROE. pic.twitter.com/aiZCpV3fmO — Bakalaofresco ★★★★☆ (@Ant52529536Jose) November 15, 2021

En la tarde, las autoridades anunciaron el arresto de cuatro hombres sospechosos de participar en la explosión, sin embargo, tras conocer la identidad del atacante, los detenidos fueron puestos en libertad.

Las autoridades británicas aún investigan el caso y si hay grupos terroristas involucrados en la explosión, pues hasta el momento se desconocen los motivos que llevaron a Almani a detonar una bomba cerca de un hospital o si su destino era otro.

