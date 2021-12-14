Explosión de camión cisterna en Haití deja al menos 60 muertos

El vicealcalde de la ciudad Cabo Haitiano, Patrick Almonord, explicó a medios locales que un centenar de personas estaban tratando de saquear el camión en el momento de la explosión, en el barrio céntrico de Pont Grand Bois et Samarie, en Haití pasada la medianoche. Al menos 40 muertos por el accidente.

Patrick Almonord dijo que Observó en el lugar entre 50 y 54 personas quemadas vivas. "Es imposible identificarlas", declaró Almonord.

La explosión provocó un fuerte incendio, según informaciones del diario Le Nouvelliste.

Duelo nacional

El primer ministro del primer ministro de Haití Ariel Henry anunció tres días de duelo nacional "en todo el territorio, en memoria de las víctimas" de la explosión de un petrolero en Cap-Haitien, que dejó más de 40 muertos y varias decenas de heridos durante la noche de lunes a martes.

"Me enteré, con desolación y emoción, de la triste noticia de la explosión, anoche, en Cap-Haitien, de un camión cisterna que transportaba gasolina y que provocó, según un informe parcial, cuarenta muertos, decenas de heridos, también como daños materiales extensos ", escribió el primer ministro Ariel Henry en su cuenta de Twitter.

Cuerpos carbonizados

Tal y como han indicado varios testigos, en el cuerpo hay unos 40 cuerpos carbonizados, entre los que se encuentran niños. Los heridos han sido trasladados a un hospital de la zona, donde muchos han tenido que ser atendidos en un patio debido a la falta de espacio.

Emergencia sanitaria

El doctor Calhil Turenne, del Hospital Justinien, dijo que el centro necesita material sanitario. "Estamos abrumados", se lamentó. Las autoridades de la localidad alertaron de la situación y solicitaron ayuda urgente "para salvar a los sobrevivientes".

El Hospital de la Convención Bautista de Haití también ha recibido a una decena de heridos. El jefe del departamento, Pierrot Augustin, confirmó que el incendio comenzó a medianoche y expresó que "es una pena" dado que la ciudad "no estaba preparada para este tipo de tragedias". No obstante, los bomberos han logrado contener el avance de las llamas tras varias horas de trabajo en la zona.

Disturbios por aumento en precios de gasolina

El lunes, miles de ciudadanos salieron a las calles de la capital de Haití, Puerto Príncipe, para protestar contra el aumento de los precios de la gasolina, bloqueando las calles y quemando neumáticos.

La semana pasada, el Gobierno haitiano anunció un fuerte aumento de las tarifas de los derivados de petróleo, alzas que van desde el 24 por ciento en el caso de la gasolina, al 108 por ciento en el caso del gasóleo. Sin embargo, los precios del carburante en el mercado negro son mucho más altos, dependiendo de la gravedad del desabastecimiento de combustible.

