Explosiones e incendios en al menos 17 lugares en Tailandia

Explosiones e incendios arrasaron al menos 17 lugares en el sur de Tailandia este miércoles 17 de agosto, dijeron las autoridades, en lo que parecían ser múltiples ataques coordinados que hirieron a siete personas.

Los atentados con bomba y los ataques incendiarios ocurrieron después de la medianoche y tuvieron como objetivo tiendas de conveniencia y una gasolinera en tres provincias, hiriendo al menos a siete personas, según declaraciones policiales y militares. Equipo de Artefactos Explosivos fueron vistos en los sitios de explosión el miércoles.

"Estaba en la parte de atrás lidiando con el inventario y escuché la explosión, así que usé la puerta trasera para escapar", dijo un empleado de una de las tiendas de conveniencia dañadas.

Nadie se ha atribuido la responsabilidad de las explosiones hasta el momento.

Conflicto de hace décadas en provincias predominantemente musulmanas

Las provincias del sur de Tailandia a lo largo de la frontera con Malasia han sido testigos de una insurgencia de bajo nivel durante décadas, en la que el gobierno tailandés ha luchado contra grupos que buscan la independencia de las provincias predominantemente musulmanas de Pattani, Yala, Narathiwat y partes de Songkhla.

Suman miles de muertos

Más de 7,300 personas han muerto en el conflicto desde 2004, según el grupo Deep South Watch, que monitorea la violencia.

Las conversaciones de paz que comenzaron en 2013 han sido interrumpidas en diversas ocasiones.

Las explosiones e incendios de este miércoles 17 de agosto se produjeron después de que el gobierno tailandés reiniciara a principios de este año las conversaciones con el principal grupo insurgente, el Barisan Revolusi Nasional, después de una pausa de dos años debido a la pandemia.

La Organización de Liberación Unida de Patani (PULO), que quedó al margen de la última ronda de conversaciones, llevó a cabo atentados con bombas durante el mes sagrado musulmán del Ramadán, alegando que el diálogo no es inclusivo. El gobierno ha dicho que está listo para hablar con todos los grupos.

