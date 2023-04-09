Explota bomba de la Segunda Guerra Mundial en Rusia; hay 2 jóvenes heridos

Una bomba de la Segunda Guerra Mundial (SGM) explotó en la región de Belgorod, Rusia, y dejó a dos jóvenes de 17 años de edad heridos, confirmaron las autoridades locales.

Viacheslav Gladkov, gobernador de Belgorod, relató a medios de comunicación que los adolescentes encontraron el artefacto en un huerto e intentaron desmontarlo, causando que estallara.

Por fortuna, ninguno de los heridos tuvo lesiones de gravedad, uno de ellos presentó una contusión leve y el otro presentó lesiones en las dos piernas y un brazo provocadas por las esquirlas de la bomba de la Segunda Guerra Mundial.

En ese sentido, Gladkov pidió a los ciudadanos tener cuidado cuando encuentran artefactos sospechosos, asimismo pidió a los padres explicar a los hijos que no deben acercarse a los objetos. Añadió que al encontrar una bomba o cualquier cosa sospechosa deben informar a las autoridades.

Otras bombas de la Segunda Guerra Mundial que han explotado en el mundo

No es la primera vez que una bomba de la Segunda Guerra Mundial explota en la actualidad, debido que al finalizar el conflicto, muchas se quedaron enterradas en zonas que poco a poco comenzaron a ser habitadas.

The unexploded bomb in #GreatYarmouth detonated earlier during work to disarm it. Our drone captured the moment. We can confirm that no one was injured. Public safety has been at the heart of our decision making all the way through this operation, which we know has been lengthy. pic.twitter.com/9SaeYmHkrb — Norfolk Police (@NorfolkPolice) February 10, 2023

El pasado 11 de febrero, explotó una bomba de la Segunda Guerra Mundial de 250 kilogramos en Norfolk, Reino Unido, mientras un equipo de expertos trataba de desarmarla, sin embargo un mal movimiento causó la detonación no planeada.

Afortunadamente, a causa del accidente, ninguna persona resultó herida y únicamente se presentaron daños materiales en las inmediaciones de la construcción, ya que antes de comenzar a manipular el objeto, las autoridades levantaron un muro de un metro de largo y 250 kilos de peso, el cual se encontraba protegido con arena.

En 2021, en Munich, Alemania, ocurrió otro accidente similar, cuando los trabajadores de una obra golpearon accidentalmente un explosivo que estaba enterrado. El incidente dejó cuatro personas heridas.