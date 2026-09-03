Vendedora denuncia extorsión en Chiapas; policías le quitan mercancía frente a sus hijos y le exigían 100 pesos diarios para vender

Una vendedora ambulante fue víctima de un presunto acto de extorsión, además de que fue despojada de su mercancía y herramientas de trabajo por policías y trabajadores del Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, mientras se encontraba acompañada de sus hijos.

La mujer había pasado por ellos a la salida de la primaria y caminaba por la calle General Miguel Utrilla cuando, según su denuncia, los elementos la interceptaron y le quitaron los artículos que comercializaba con motivo de las fiestas patrias.

La mujer denuncia presuntas extorsión para poder trabajar en Chiapas

La afectada aseguró que policías le exigen 100 pesos diarios y comprarles refrescos para permitirle vender en la vía pública; de no hacerlo, afirmó que le confiscan la mercancía y la amenazan con detenerla y aplicarle multas de hasta 4 mil pesos.

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La vendedora explicó que sus ingresos pueden ser de apenas 20 o 50 pesos al día, por lo que esas cantidades representan un fuerte golpe para su economía.

Ella y otros vendedores ambulantes pidieron al Ayuntamiento de San Cristóbal que les permita trabajar y que investigue y sancione a los policías que, según sus señalamientos, los extorsionan.