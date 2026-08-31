Retiran “buzón de paz” de madres buscadoras en Palacio de Gobierno de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Maricruz Velasco, activista por los derechos humanos y por la atención a víctimas de feminicidio y desaparición, denunció el retiro de un buzón de paz instalado en la reja de la sede del Gobierno estatal, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Denuncian retiro de buzón de paz en Palacio de Gobierno de Chiapas

De acuerdo con la activista, personal retiró el buzón la mañana de este lunes 31 de agosto de 2026. El buzón tenía la finalidad de permitir que las personas colocaran información de manera anónima para contribuir a la localización de sus familiares desaparecidos.

Velasco explicó que el mecanismo cumple una función similar a la de los buzones colocados en algunas iglesias.

La defensora también señaló que las autoridades quitaron las fichas de búsqueda que familiares y colectivos habían colocado en el Palacio de Gobierno. Según su denuncia, las fichas terminaron destruidas en el piso del inmueble. Ante esta situación, acusó una falta de humanismo por parte del Gobierno.

Instalan buzón y fichas de búsqueda en la Catedral de San Marcos

En contraste con el retiro del buzón en la sede gubernamental, un nuevo buzón de paz quedó instalado en la Catedral de San Marcos, considerada la iglesia más importante de Tuxtla Gutiérrez.

Los colectivos de madres buscadoras impulsan estos espacios con el respaldo de la Iglesia católica, la asociación Cáritas y la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Tuxtla.

La instalación ocurrió durante el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

Colectivos de búsqueda exigen sensibilidad y respuestas a las autoridades

Como parte del memorial, las familias instalaron un tendedero con fichas de búsqueda, fotografías y figuras de sus seres queridos, algunas de ellas en tamaño real. También colocaron calzado y herramientas que utilizan durante las labores de búsqueda.

Con estas acciones, los colectivos piden a las autoridades que mantengan la búsqueda de las personas desaparecidas. Además, buscan que la sociedad conozca la dimensión de esta problemática y se sensibilice sobre el impacto que enfrentan las familias.