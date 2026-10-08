¡Se hacían pasar hasta por gobernadores! Cae familia y escolta por presunta red de extorsión con IA

Una familia de cuatro integrantes y su escolta fueron detenidos en el Edomex por su presunta participación en una red de extorsión con IA que operaba desde 2021; de acuerdo con las autoridades, se hacían pasar por funcionarios de alto nivel y utilizaban información real de sus víctimas para exigirles dinero.

¿Cómo operaba la red de extorsión?

Los presuntos responsables contactaban a políticos, servidores públicos y empresarios para ofrecer supuestas gestiones, como agilizar pagos, conseguir contratos o recomendar la contratación de servicios. Después exigían fuertes cantidades de dinero a cambio de esas operaciones.

Entre los casos identificados se encuentra el de una empresa dedicada a desarrollar tecnologías para documentos de identidad de alta seguridad, a la que hicieron creer que existía un contrato.

¿Dónde detuvieron a los presuntos extorsionadores?

Las autoridades ubicaron el centro de operaciones en una residencia del fraccionamiento La Providencia, en Metepec, Estado de México.

La estructura era encabezada presuntamente por Luis N., quien se desempeñó como tesorero general y secretario de Administración y Finanzas de Michoacán entre 2012 y 2013; también fueron detenidos su esposa, sus dos hijos y un escolta.

Durante el operativo aseguraron teléfonos, tarjetas SIM y vehículos de alta gama; los cinco detenidos fueron trasladados al penal de Almoloya.

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