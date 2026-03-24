¡300 mil pesos por una infidelidad! Mujer extorsiona a la amante de su esposo y termina en la cárcel en Guadalupe, Nuevo León

A veces la realidad supera a cualquier telenovela mexicana, y lo que pasó en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, es la prueba de ello. Una mujer identificada como Diana "N" terminó detenida la semana pasada tras intentar hacer extorsionar a la amante de su esposo.

El problema no fue solo la infidelidad, sino la forma en que ella decidió manejarlo: usando un video íntimo para exigir una fuerte suma de dinero a cambio de no arruinarle la vida a la amante.

🚨CAE MUJER POR EXTORSIÓN CON VIDEO ÍNTIMO EN NUEVO LEÓN 🇲🇽

Lo que empezó como una infidelidad… terminó en un caso de delito grave.

Una maestra fue amenazada con la difusión de un video íntimo grabado SIN su consentimiento.

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Diana “N”, de 39 años, descubrió en el celular de… pic.twitter.com/NO7iBH0Ynv — Azteca_NewsMX (@Azteca_NewsMX) March 23, 2026

Mujer extorsiona a la amante de su esposo en Nuevo León

Diana "N" descubrió todo cuando tomó el teléfono de su marido y encontró un video de él sosteniendo relaciones sexuales con otra mujer, quien además, es la maestra de gimnasia de su propia hija.

Según las investigaciones, el esposo habría grabado ese encuentro sin el consentimiento de la maestra, cometiendo una falta grave a la intimidad que hoy tiene consecuencias legales directas.

¡Sacó negocio de la infidelidad de su esposo! Quiso cobrar miles de pesos

En lugar de confrontar a su pareja, Diana decidió contactar a la maestra de gimnasia. Sabiendo que ella también era casada, le lanzó una amenaza: o le entregaba 300 mil pesos o publicaría su video íntimo.

La maestra pidió tiempo para reunir el efectivo, pero en lugar de ir al banco, fue directo a la policía para denunciar la amenaza.

Captura a mujer que intentó extorsionar a la amante de su esposo

La policía montó un operativo y Diana "N" fue capturada justo en el momento en que intentaba realizar el cobro del dinero. Por esta acción, la esposa engañada ahora enfrenta cargos por extorsión, un delito que en México se castiga con penas que van de los 4 a los 10 años de cárcel.

Además, la sanción podría aumentar porque utilizó medios electrónicos para presionar a su víctima.

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DIANA DETENIDA POR EXTORSIÓN EN GUADALUPE



Mujer de 39 años cae al intentar cobrar 300 mil por video íntimo de infidelidad.



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Diana “N”, de 39 años, fue arrestada el 19 de marzo en Guadalupe, Nuevo León, por agentes de la… pic.twitter.com/r0E5gg8QcF — ULTIMAHORAENX (@ULTIMAHORAENX) March 23, 2026

El esposo y el delito contra la intimidad sexual

Aunque el adulterio ya no es un delito en nuestro país desde el 2011, el esposo también podría enfrentar consecuencias. Al haber grabado el video sin permiso, habría cometido un delito contra la intimidad sexual.

La ley establece una sanción de tres a seis años de prisión por este hecho, pero la pena sube porque existía una relación de confianza o afectiva con la mujer grabada.

¿Qué pasará con la maestra de gimnasia?

Mientras Diana "N" enfrenta su proceso legal y el esposo queda bajo la lupa por la grabación ilegal, la maestra de gimnasia figura en esta historia como la víctima de extorsión y de la violación a su privacidad.