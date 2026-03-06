La Ley Olimpia en México marcó un precedente para cuidar a víctimas de violencia digital cuando alguien difunde contenido íntimo sin consentimiento de la persona. ¿Qué dice esta ley y cómo te protege?

Ya sea por redes sociales, aplicaciones de mensajería y sitios de internet, difundir fotos o videos íntimos de una persona sin el consentimiento de esta es un delito, incluso si estas son alteradas con inteligencia artificial.

¿Qué es la Ley Olimpia y por qué cambió la forma de entender la violencia digital?

El impacto de este delito puede dejar secuelas en la víctima, de quien se usó su contenido para fines de comercialización incluso, lo que pone a la víctima en un punto de vulnerabilidad.

Esta ley fue impulsada por la activista Olimpia Corral Melo, quien fue víctima de la difusión de un video íntimo sin su consentimiento.

En la búsqueda de justicia, se ha dedicado a promover proyectos que regulan la violencia digital en los congresos estatales.

La Ley Olimpia es un conjunto de reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal.

Esta respalda a las víctimas para reconocer la violencia digital como un delito y sancionar a quienes violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, también conocida como ciberviolencia.

¿Qué hacer si difunden contenido íntimo sin tu consentimiento?

En caso de saber que alguien o en algún medio digital se comercializó, compartió y difundió tu contenido íntimo, puedes presentar una denuncia ante la policía cibernética; por ejemplo, en la Ciudad de México el contacto es:

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX brinda atención permanente para la detección y prevención de ciberdelitos a través de la aplicación móvil Mi Policía.

Así como en las cuentas en X @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX y en el correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx y al teléfono 55 5242 5100, extensión 5086.

El Centro Nacional de Respuesta a Incidentes Cibernéticos de la Guardia Nacional recomienda que informes a tus compañeras(os) que guardar o reenviar el material íntimo es un delito.

Recomendaciones para tener tus mensajes y chats más seguros

Bloquea tu celular

Instala un sistema de bloqueo en tu celular (PIN, contraseña o código)



Instala un sistema de bloqueo en tu celular (PIN, contraseña o código) Revisa permisos y accesos

Antes de descargar las apps, revisa permisos y accesos, así podrás saber cómo manejan tus datos y privacidad



Antes de descargar las apps, revisa permisos y accesos, así podrás saber cómo manejan tus datos y privacidad Fíjate en la mensajería instantánea

Si utilizas aplicaciones de mensajería instantánea, cerciórate de que tengan cifrado de punta a punta



Si utilizas aplicaciones de mensajería instantánea, cerciórate de que tengan cifrado de punta a punta Verificación en dos pasos

Activa el sistema de verificación en dos pasos



Activa el sistema de verificación en dos pasos Bloquea la pantalla

Activa el bloqueo de pantalla.

¿Qué es la violencia digital y cómo se castiga?

La violencia digital se comete cuando existen actos de de acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, mensajes de odio, vulneración de datos o información privada realizados mediante el uso de tecnologías.

También lo es el difundoir imágenes, audios o videos —reales o simulados— del contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento.

Si fuiste víctima de violencia digital, denuncia en el Ministerio Público de tu ciudad o estado.

La Ley Olimpia contempla sanciones de tres a seis años de prisión para quienes lleven a cabo estas acciones y multas que van de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).

La UMA en 2025 es de $117.31 pesos, por lo que la multa será de $58 mil 655 pesos a $117 mil 310 pesos.