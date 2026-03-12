El calvario de Noemi tras sufrir acoso en Metro de CDMX cuando custodio le tomó fotos

Lo que parecía un viaje en el Metro de la Ciudad de México (CDMX) se convirtió en un martirio para Noemi, quien dijo que fue víctima de acoso sexual por un custodio de una empresa de valores al tomarle fotografías a su cuerpo sin su consentimiento cuando estaba en la estación Tasqueña de la Línea 2.

Aunado a ello, de acuerdo con su testimonio, no recibió la ayuda correspondiente por parte de un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quien no procedió para arrestar al hombre y presentarlo ante la autoridad correspondiente para investigar la situación y solo le dijo que borrara las imágenes.

Mujer graba a custodio y acusa que le tomó fotos en el Metro de CDMX

Todo ocurrió el 10 de marzo de 2026; al encontrarse dentro de las instalaciones del Metro, donde en lugar de recibir la atención correspondiente al pedir el apoyo del policía, este le comentó que no podía proceder contra el custodio “porque es personal de valores en funciones”.

“El policía de apellido Popocatl atendió el tema, le pidió ver el teléfono del sujeto que me toma las fotos y nota que hace acercamiento a mis senos. Le pido que proceda; me dice que no puede. Me indica el policía que no puede proceder porque es personal de valores en funciones, que llame a la línea de atención y me pide tome foto de los números que están en las máquinas que recargan saldo a las tarjetas”, relató Noemi.

La usuaria le dijo al custodio que no le podía tomar fotografías, insistiendo que ella no lo estaba permitiendo, pero que si lo hacía, ella actuaría legalmente contra él. “Me está tomando fotos y videos sin que yo lo autorice”.

Fui víctima de acoso por parte de personal de Cometra en instalaciones del @MetroCDMX.

Custodio se empezó a reír al ser confrontado por acoso sexual en el Metro

Noemi contó que un compañero del custodio que le tomó las fotos “se carcajeaba” cuando le pidió que no solo borrara las fotos, sino que las quitara de la bandeja de imágenes eliminadas; en tanto, le comentaron que lo que había pasado contra ella no podía ser denunciado por acoso. El calvario no terminó ahí y comenzó una batalla para denunciar.

Ella siguió el protocolo que le indicaron y llamó a la línea que estaba inscrita en una de las máquinas para recargar la Tarjeta de Movilidad Integrada, pero terminaron diciéndole que enviara un mensaje por WhatsApp, lo cual hizo, y resultó que debía mandar un correo para exponer lo que pasó, pero le darían una respuesta de 3 a 5 días hábiles.

“Buena tarde, ya se canalizó el reporte con el área correspondiente; sin embargo, le pedimos que escriba al siguiente correo electrónico. Estimad@ usuari@: Para ingresar una queja, escríbanos al correo: unidad_de_orientacion@metro.cdmx.gob.mx. Es importante que detalle la situación: línea del metro, estación del metro, fecha, hora, lugar del problema, nombre y teléfono. Contará con su respuesta en un plazo de 3 a 5 días hábiles”, se lee en el mensaje que le enviaron por WhatsApp.

¿Qué ha dicho el Metro de CDMX sobre el caso de acoso sexual a usuaria?

El Metro de la CDMX informó que se estableció contacto con la mujer para brindarle acompañamiento y seguimiento a su denuncia, en coordinación con la Unidad de Igualdad Sustantiva; en tanto, la SSC comentó a Azteca Noticias que se encuentra revisando la situación ante la actuación del policía a quien Noemi le pidió ayuda.

La Fiscalía General de Justicia le dijo a Noemí que se pondría en contacto con ella para brindarle atención, pero a decir de ella, cuando la buscaron, una persona de un área administrativa solo le dijo que meta su queja en la SSC.

“En el Metro existe cero tolerancia a cualquier conducta de acoso o violencia contra las personas usuarias. Sobre los hechos referidos, se estableció contacto con la persona afectada para brindarle acompañamiento y seguimiento a su denuncia, en coordinación con la Unidad de Igualdad Sustantiva.

“El Metro reitera su compromiso con la seguridad de las mujeres y hace un llamado a reportar cualquier situación de acoso a través de la Línea SOS Mujeres *765, solicitar apoyo al personal de seguridad en las instalaciones o activar la palanca de emergencia”.

