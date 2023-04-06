¿Por qué los extraterrestres aún no contactan a los humanos?

Los seres humanos han tratado de responder una de las preguntas más relevantes de la historia: ¿estamos solos en el universo? Para ello han tratado de contactar con seres extraterrestres, aun sin éxito; sin embargo, ¿hay razones para que los posibles alienígenas no nos contacten?

Los científicos han intentado establecer contacto con otros tipos de vida inteligente a través del mensaje de Arecibo, Puerto Rico, en el cual consistió en emitir una señal en el año de 1974, la cual contenía datos sobre la humanidad, el planeta y el Sistema Solar.

Este mensaje era de una longitud de 1679 bits y fue enviado a las estrellas M13, localizadas en la constelación de Hércules a una distancia de 25 mil años luz y conformada por un grupo de 400 mil estrellas.

I wish I could remember when was the first time I saw the #Arecibo radiotelescope. The oldest pics must be at my parents' house. In my old photo albums I found some pics from the night I attended an observing run, 28 february 2002! pic.twitter.com/C5yUZpuG5l — Emily Alicea-Muñoz, PhD (@drealiceam) December 4, 2020

¿Existe vida inteligente en el universo?

Aunque la señal de Arecibo fue enviada hace 49 años, surge la interrogante si alguna raza de extraterrestres logró captarla, descifrar e interpretarla o si en definitiva ninguna clase de vida existe más allá de la Tierra.

Ante ello, el astrofísico Amri Wandel, del Instituto de Física de la Universidad Hebrea de Jerusalén, realizó un análisis sobre la posibilidad de que la humanidad establezca contacto con seres de otro planeta en su estudio titulado “La paradoja de Fermi: Tecnofirmas y la Era del Contacto”.

“Si los planetas bióticos (es decir, con vida) son comunes, presuntas civilizaciones avanzadas pueden enviar sondas no a cualquier planeta que muestre señales de vida, sino a planetas con tecnofirmas, como transmisiones de radio”, señala el documento.

¿Qué es la paradoja de Fermi?

Primero es necesario comprender una parte del título del estudio del astrofísico: la paradoja de Fermi. Esta fue formulada en 1950 por el físico italiano Enrico Fermi, la cual establece que en nuestra galaxia existen tantas estrellas que teniendo en cuenta la edad del Universo, cualquier zona de la Vía Láctea debería tener alguna de esas civilizaciones inteligentes y alguna de ellas ya deberían haber sido detectadas, aunque esto no ha sucedido.

Con esto en mente, Wandel realizó un análisis para comprobar o refutar lo planteado por Fermi; sin embargo, para los seguidores de la vida en otros planetas, las respuestas no son tan esperanzadoras.

Según el astrofísico, el tiempo de respuesta de una eventual civilización extraterrestre superaría los 400 años, debido a la velocidad en la que se propagan las señales de radio. Además, la huella de tecnología del planeta Tierra puede ser aún indetectable para civilizaciones alienígenas “a menos que estén lo suficientemente cerca”, señala el estudio.

Aunque también pone sobre la mesa la posibilidad de que las civilizaciones no sean “muy comunicativas o las señales dirigidas puede que hayan sido enviadas cuando (los extraterrestres) no estuvieran escuchando”, apuntó el especialista.

