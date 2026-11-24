Una falla en los equipos de control de tráfico aéreo del Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago provocó retrasos en cientos de vuelos.

La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó suspender los despegues de algunas aeronaves con destino a esta terminal, considerada una de las más importantes del país.

FAA suspende despegue de vuelos a Chicago

En primera instancia, la FAA suspendió el despegue de los vuelos que se dirigían al Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago, medida que generó afectaciones en las operaciones de las aerolíneas American Airlines y United Airlines.

Sin embargo, a las 16:23 horas, la autoridad aeronáutica informó que había retirado la orden de mantener los aviones en tierra.

Update: The FAA has canceled the ground delay program, and operations are back to normal at Chicago O’Hare International Airport. — The FAA ✈️ (@FAANews) November 24, 2026

“La FAA ya no mantiene una orden de suspensión de despegues y aterrizajes en el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago, pero está retrasando temporalmente algunos vuelos mientras los técnicos trabajan en la reparación de un equipo de control de tráfico aéreo. El problema es exclusivo de O’Hare; no afecta a todos los vuelos ni repercute en otros aeropuertos o sistemas de la FAA”, informó la dependencia a través de redes sociales.

Aunque los despegues pudieron reanudarse, la FAA advirtió que continuaría aplicando retrasos temporales mientras los técnicos trabajan para reparar el equipo de control de tráfico aéreo que presentó problemas.

¿Qué provocó el retraso de los vuelos en Chicago?

Cerca del 12% de las operaciones, equivalentes a 350 vuelos, registraron demoras, de las que 214 aeronaves tenían como destino Chicago.

El equipo afectado forma parte de los sistemas utilizados para supervisar los movimientos dentro del aeropuerto.

El control de tráfico aéreo recurre al radar de vigilancia terrestre y a herramientas de seguimiento para monitorear tanto las aeronaves como los vehículos que circulan por las pistas de aterrizaje y las calles de rodaje.