Sean Duffy, secretario de Transporte de Estados Unidos, anunció que se levantó la orden de suspensión de vuelos, asegurando que no se trató de un ataque.

También dijo que su país se encuentra en una emergencia producida por la tecnología arcaica que se usa en las telecomunicaciones aéreas y que el propio Donald Trump dijo que se trata de un incidente de seguridad nacional.

¿Por qué falló el sistema aéreo de Estados Unidos?

La Administración Federal de Aviación (FAA) levantó la suspensión de vuelos nacionales en Estados Unidos, luego de más de cuatro horas de interrupciones provocadas por una falla en el sistema de telecomunicaciones del control aéreo.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó que el problema estuvo relacionado con la antigüedad de la infraestructura tecnológica y la saturación de datos en los enrutadores utilizados para gestionar el tráfico aéreo.

El secretario atribuyó el incidente de los vuelos a una sobrecarga en los interruptores y routers.



Afirmó que la falla no está relacionada con la caída de Microsoft y tampoco se trató de un ciberataque. También exigió al Congreso fondos para renovar el sistema de tráfico aéreo. pic.twitter.com/tXX3xoF10O — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 14, 2026

Durante una conferencia de prensa, reconoció que el sistema actual presenta limitaciones y señaló la necesidad de modernizarlo.

También recordó que el presidente Donald Trump ha solicitado al Congreso los recursos necesarios para financiar la construcción de una nueva infraestructura de control aéreo.

Se reanudan vuelos de México a Estados Unidos

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) confirmó que los vuelos de México a Estados Unidos comenzaron a reanudarse a partir de las 19:44 horas, luego de que la Administración Federal de Aviación (FAA) anunciara el levantamiento de la suspensión.

Se prevé que las operaciones entre ambos países recuperen la normalidad de forma gradual durante las próximas horas.

Las aerolíneas deberán comunicar a sus pasajeros los nuevos horarios de salida, mientras que los aeropuertos internacionales de México se preparan para recibir las aeronaves provenientes de territorio estadounidense.