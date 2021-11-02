Con 2,700 años, ésta es la bodega de vino más antigua Iraq

La semana pasada, los arqueólogos excavaron lo que creen que es la bodega de vino más antigua de Mesopotamina, en la actual gobernación iraquí de Dohuk. Su construcción se remonta a más de 2,700 años y coincide con un gran aumento en la demanda de vino entre la élite imperial gobernante de Asiria.

Asiria, uno de los primeros imperios del mundo, estaba ubicado en la parte norte de Mesopotamia, lo que hoy es la mayor parte del Iraq moderno, así como partes de Irán, Kuwait, Siria y Turquía.

"Este es un hallazgo arqueológico bastante singular, porque es la primera vez en el norte de Mesopotamia que los arqueólogos pueden identificar un área de producción vinícola", dijo Daniele Morandi Bonacossi, profesor de arqueología del Cercano Oriente en la Universidad de Udine y director del proyecto archeológico Land of Nineveh, en la región kurda de Iraq.

Desenterrado en el sitio arqueológico de Khanis, el valor de la bodega radica en parte en su contexto histórico, agregó Bonacossi.

Las escrituras asirias han señalado anteriormente una mayor demanda de vino, especialmente entre los miembros de la corte y la élite social en general. La bebida se utilizó en diversas prácticas ceremoniales entre los ricos.

Los restos arqueobotánicos también han mostrado una expansión en los viñedos de la zona en ese momento.

"A finales del período asirio, entre el siglo VIII y el siglo VII a. C., hubo un aumento dramático en la demanda y la producción de vino", dijo Bonacossi. "La corte imperial asiria pidió cada vez más vino".

El descubrimiento incluye 14 instalaciones talladas en rocas de montaña. Las palanganas superiores, de forma cuadrada, eran utilizadas por la gente para prensar uvas bajo los pies, extrayendo el jugo que se escurría hacia las piletas circulares inferiores.

A continuación, el mosto se recogió en frascos y se fermentó para después vendersea gran escala.

La antigua bodega de vino fue descubierto por un grupo de arqueólogos italianos de la universidad de Udine en cooperación con las autoridades de antigüedades de Dohuk.

Los equipos están trabajando para agregar la estructura antigua a la lista del patrimonio mundial de la UNESCO.

A 2,700-year-old wine press has been discovered in Iraq's Duhok. According to the Head of Antiquities Baikaz Gamal Eldin, the press is 'first in the north Mesopotamia region and the second in the Middle East, and I believe the world' pic.twitter.com/MryhJ5RO8s — Reuters (@Reuters) November 2, 2021

El vino de Irak

El vino se produjo por primera vez durante el neolítico y, según los testimonios arqueológicos, fue en los montes Zagros, región que hoy ocupan Iraq e Irán, dónde se inició su producción gracias a la presencia de Vitis vinifera sylvestris y la aparición de la cerámica durante este periodo.

Una de las evidencias más antigua de vino es una vasija con un residuo rojo del año 5,400 a. C., hallada en el poblado neolítico de Hajii Firuz Tepe, en los montes Zagros. Esta evidencia solo es superada por una bodega encontrada en la actual Armenia y, que se estima, funcionó hace 6,000 años.