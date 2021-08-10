Facebook elimina red rusa que pretendía anunciar mensajes antivacunas

La compañía Facebook eliminó una red rusa, vinculada a una empresa de marketing, que pretendía utilizar a influencers para promover mensajes con contenido antivacunas.

Este martes, agencias de noticias internacionales reportaron que Facebook eliminó una red rusa que contenía cuentas vinculadas a una empresa de marketing que tenía como objetivo reclutar a personas influyentes para impulsar el contenido antivacuna.

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Facebook mencionó que prohibió las cuentas conectadas a Fazze, una subsidiaria de la firma de marketing AdNow registrada en el Reino Unido que realizaba sus operaciones desde Rusia, por violar su política contra la interferencia extranjera.

La red social Facebook agregó que la campaña de la red rusa utilizó sus plataformas principalmente para dirigirse a audiencias en India, América Latina y en menor medida, Estados Unidos.

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Facebook revela que red rusa utilizaba cuentas falsas

Facebook reveló que la red rusa que eliminó, utilizaba cuentas falsas en su propia plataforma, así como en Instagram, con la intención de ampliar el contenido antivacunas que querían difundir, reportó una agencia de noticias.

Los investigadores de Facebook calificaron la campaña antivacunas de la red rusa como una “lavandería de desinformación”, ya que crearon artículos y peticiones engañosas en foros como Reddit, Medium y Change.org.

Campaña de red rusa fracasó

Facebook agregó que la mayoría de la campaña antivacunas de la red rusa fracasó, pero su intención parecía ser la participación de influencers pagados y estas publicaciones atrajeron “algo de atención limitada”.

Sin embargo, las principales firmas de tecnología como Facebook han sido criticadas por los legisladores de Estados Unidos y el gobierno del presidente Joe Biden, quienes consideran que la difusión de mentiras sobre las vacunas contra Covid-19 está dificultando la lucha contra la pandemia.

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EU acusó a Rusia de difundir contenido antivacunas en Facebook

A mediados de julio, el gobierno de Estados Unidos acusó a Rusia y China de difundir contenido antivacunas en redes sociales como Facebook, con la intención de promover sus propias vacunas contra el Covid-19.

La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, realizó esa acusación en una rueda de prensa y dijo que estaba basándose en datos recopilados por el Departamento de Estado.