WhatsApp lanza opción de fotos y videos que desaparecen
WhatsApp de Facebook lanza opción de fotos y videos que desaparecen, una forma para competir con la aplicación de mensajería Snapchat.
WhatsApp lanza opción de fotos y videos que desaparecen. A partir de esta semana, los usuarios de WhatsApp de Facebook Inc, podrán enviar fotos y videos que desaparecen a través de su plataforma.
Se trata de parte de los esfuerzos de la compañía para competir con la aplicación de mensajería Snapchat de Snap Inc.
Visualización Única, la nueva función de WhatsApp
La nueva función se llama "Visualización Única" y esta permitirá que tanto fotos como videos desaparezcan del chat después de haber sido vistas por los usuarios.
A través de una publicación en un blog, Facebook informó que una vez que el contenido haya sido visto, el mensaje se mostrará como "abierto".
New feature alert!— WhatsApp (@WhatsApp) August 3, 2021
You can now send photos and videos that disappear after they’ve been opened via View Once on WhatsApp, giving you more control over your chats privacy! pic.twitter.com/Ig5BWbX1Ow
WhatsApp intenta competirle a Snapchat
En el último año la aplicación de Snapchat, conocida por su función "Historias", ha crecido en popularidad debido a en gran medida a que los confinamientos para frenar la propagación del COVID-19, han mantenido a los usuarios en casa. La mayor característica de Snapchat es que permite a los usuarios publicar actualizaciones que desaparecen luego de 24 horas.
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La compañía también ha agregado nuevas funciones a su aplicación de mensajería con la intensióm de atraer a más usuarios.
¿Cómo abrir mi cuenta de WhatsApp?
Descarga y abre la aplicación: Descarga WhatsApp Messenger gratis desde Google Play Store o Apple App Store. Para abrir la aplicación, toca el ícono de WhatsApp en la pantalla de inicio.
¿Qué seguridad ofrece WhatsApp?
Todos los mensajes de WhatsApp están protegidos por el mismo protocolo de cifrado de Signal que brinda seguridad a los mensajes antes de que salgan de tu dispositivo. Cuando envías un mensaje a una cuenta de empresa de WhatsApp, este se entrega de forma segura al destino que eligió la empresa.