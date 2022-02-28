Facebook, Twitter y Google deben combatir noticias falsas de Ucrania

Las unidades Google y YouTube de Alphabet, Facebook y Twitter debe hacer más para abordar la desinformación relacionada con el conflicto entre Rusia y Ucrania, aseguraron los primeros ministros de Polonia, Lituania, Letonia y Estonia.

A través de una carta conjunta dirigida a los directores ejecutivos de las cuatro empresas (Google, YouTube, Facebook y Twitter) y con fecha del 27 de febrero, los cuatro primeros ministros criticaron a los gigantes tecnológicos estadunidenses y señalaron que lo que han hecho hasta ahora en el conflicto entre Rusia y Ucrania es insuficiente.

Comunicado conjunto de los jefes de gobierno de Polonia, Lituania, Letonia y Estonia piden a Google, Facebook, YouTube y Twitter implementar acciones adicionales para contener la desinformación relacionada con la invasión rusa de Ucrania.#28Feb #RRSS pic.twitter.com/sONpQvb87u — Elías García Navas (@Egarcianavas) February 28, 2022

Google, Facebook, Youtube y Twitter deben combatir las noticias falsas en Ucrania

"Aunque las plataformas en línea han realizado esfuerzos significativos para abordar el asalto sin precedentes del gobierno ruso a la verdad, no han hecho lo suficiente", se puede leer en la carta.

En otro extracto de la misiva se puede leer: "la desinformación de Rusia ha sido tolerada en las plataformas en línea durante años; ahora son un accesorio de la guerra criminal de agresión que el gobierno ruso está llevando a cabo contra Ucrania y el mundo libre".

Es por ello que los líderes instaron a las empresas a suspender proactivamente las cuentas que nieguen, glorifiquen o justifiquen las guerras de agresión, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad.

Además, solicitaron a los gigantes tecnológicos que suspendan las cuentas oficiales de las instituciones gubernamentales de Rusia y Bielorrusia, los medios controlados por el estado y las cuentas personales de los líderes de los países y sus asociados que, según ellos, constantemente difunden desinformación sobre la situación en Ucrania.

Cabe señalar que el Gobierno de Ucrania pidió ayuda a Elon Musk para activar su servicio de internet satelital, después de que este se interumpió.

🇺🇦🛰️ El sistema de internet #Starlink de SpaceX ya está disponible en Ucrania, según Elon Musk. Más terminales van de camino. pic.twitter.com/oaoZ0GBBhJ — Frontera Espacial (@FronteraSpacial) February 26, 2022

Plataformas digitales deben ajustar algoritmos de búsqueda y recomendación

Polonia, Lituania, Letonia y Estonia pidieron a las empresas (Google, YouTube, Facebook y Twitter) que eviten que los medios controlados por el estado ruso eludan las restricciones impuestas por varios reguladores nacionales contra ellos.

Las plataformas en línea deben ajustar sus algoritmos de búsqueda y recomendación para informar a los usuarios sobre la desinformación y desmonetizar de inmediato todas las cuentas controladas por los gobiernos de Rusia y Bielorrusia, finalizaron.

Por su parte, Rusia señaló que ha limitando parcialmente el acceso a Facebook de Meta, debido a que la red social censura a los medios rusos de comunicación.