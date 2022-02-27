Elon Musk pone su internet satelital Starlink al servicio de Ucrania

El empresario multimillonario, Elon Musk, informó que el servicio de banda ancha de su internet satelital de la compañía “Starlink”, ya está disponible en Ucrania.

Luego de que el Gobierno de Ucrania realizara una publicación vía Twitter para pedirle a Elon Musk que proporcionara internet de sus satélites en el país, el empresario contestó a dicha etiqueta confirmando la activación de Starlink.

Elon Musk agregó que también enviaría terminales y que éstas ya estaban en camino Ucrania.

“El servicio Starlink ahora está activo en Ucrania. Más terminales en ruta”, comentó.

Por su parte, Mykhailo Fedorov, viceprimer ministro y ministro de Transformación Digital de Ucrania, agradeció públicamente la acción de Elon Musk, "Terminales de Starlink vienen en camino a Ucrania. Gracias @elonmusk, gracias a todos quienes apoyan a Ucrania".

Starlink service is now active in Ukraine. More terminals en route. — Elon Musk (@elonmusk) February 26, 2022

Viceprimer ministro de Ucrania pedía estaciones Starlink a Elon Musk

Después del avance las tropas de Rusia hacia territorio ucraniano, el viceprimer ministro y ministro de Transformación Digital de Ucrania, aprovechó su perfil en Twitter para pedir al director de Starlink, Elon Musk que proporcionara al país su internet satelital.

La noticia tuvo lugar luego de que el viernes, SpaceX lanzara al espacio unos 50 satélites desde California, Estados Unidos.

“Elon Musk, mientras intentas colonizar Marte, ¡Rusia intenta ocupar Ucrania! Mientras sus cohetes aterrizan con éxito desde el espacio, ¡los cohetes rusos atacan a la población civil ucraniana! Le pedimos que proporcione a Ucrania estaciones Starlink y que se dirija a los rusos cuerdos para que se pongan de pie”, enfatizó.

El 26 de febrero, el acceso a internet en Ucrania se interrumpió por el avance de las tropas de Rusia, ante esto el país teme que esto pueda empeorar aislando al país.

@elonmusk, while you try to colonize Mars — Russia try to occupy Ukraine! While your rockets successfully land from space — Russian rockets attack Ukrainian civil people! We ask you to provide Ukraine with Starlink stations and to address sane Russians to stand. — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 26, 2022

Dicha publicación en donde se etiquetó al empresario, alcanzó más de 50 mil “me gusta” y más de 10 mil retweets en horas, motivo por el cual el mensaje llegó a ojos de Elon Musk, quien contestó después de 10 horas.

