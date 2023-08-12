¿Estás en riesgo por un terremoto? Conoce las ciudades por donde pasa la falla de San Andrés en México

Tal y como su nombre lo indica, la falla de San Andrés es una falla geológica que se formó hace alrededor de 30 millones de años con el choque de las placas ‘Pacífica’ y ‘Norteamericana’. La fractura de la corteza terrestre ha preocupado a la comunidad científica debido a que el movimiento de estas placas en direcciones opuestas puede ocasionar terremotos y sismos en las ciudades circundantes.

A pesar de que la falla geológica se extiende a lo largo de aproximadamente mil 300 kilómetros en la costa oeste de Estados Unidos, desde el golfo de California hasta el cabo Mendocino en California, su influencia también podría afectar al territorio mexicano.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) la fractura de la corteza terrestre podría generar un terremoto o sismo devastador, capaces de ocasionar un desastre natural considerable para las ciudades colindantes.

¿A qué ciudades de México y Estados Unidos afecta la falla de San Andrés?

El USGS indica que la falla de San Andrés se encuentra ubicada al este de California, Estados Unidos, por lo que de activarse, las principales ciudades afectadas serían:



San Francisco

Daly City, Palo Alto

Hollister

Palmdale

Desert Hot Springs

Palm Springs

En el caso de México, la fractura atraviesa el noroeste del país, los estados de Baja California, en particular el municipio de Mexicali y el estado de Sonora.

El último gran terremoto que se registró en la falla de San Andrés

La actividad sísmica a lo largo de la falla de San Andrés ha sido responsable de numerosos terremotos históricos en la región del país norteamericano. Uno de los más recordados fue el terremoto de San Francisco del 18 de abril de 1906 .

El movimiento telúrico ha sido calificado como uno de los terremotos más importantes de todos los tiempos debido a su magnitud de 7,9 grados. La liberación de energía produjo un incendio que junto al sismo se considera las peores catástrofes de Estados Unidos, dejando más de 3 mil muertos y 28 mil edificios destruidos.

La devastación del terremoto de San Francisco dejó un total del 3 mil personas muertas y alrededor de 18 mil heridos|Pexels

¿Por qué es tan temida la falla de San Andrés y sus sismos?

La falla de San Andrés no solo ha logrado capturar la atención de científicos por el potencial de generar terremotos aún más graves que el del San Francisco, sino también porque la fractura está compuesta por una serie de segmentos o “bloques” que se desplazan en diferentes direcciones.

Según dicen los expertos, estos segmentos pueden quedar “atascados” durante un periodo de tiempo, acumulando energía, y luego liberarse bruscamente, generando terremotos de gran magnitud, incluso en zonas que hasta el momento no se tienen contempladas.