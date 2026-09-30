Hallan sin vida a 5 integrantes de una familia en Montemorelos, Nuevo León, entre ellos, 3 niños

Cinco integrantes de una familia fueron encontrados sin vida en la colonia El Fresno en Montemorelos, Nuevo León. El hallazgo sucedió alrededor del mediodía de hoy 30 de septiembre de 2026.

Los nombres de las víctimas son Cintia Abigail Támez Rivera, de 33 años de edad, su pareja sentimental Leodegario Moya Garza y sus hijos Gustavo, de 4 años, Bruno, de 11 años y Cristian, de 10 años.

Qué se sabe sobre la familia hallada sin vida en Montemorelos

La madre de familia estaba junto a un menor de edad dentro de una camioneta en el cruce de la calle El Sabino y Camino a Hualahuitas. Mientras que el resto de fallecidos estaban en el interior de un domicilio.

Al lugar acudieron las autoridades para investigar lo sucedido. Los primeros reportes indican que la noche de ayer un grupo de personas estaba reunido a las afueras del domicilio, al cual llegaron a bordo de vehículos RZR. Los agentes ya investigan las cámaras de seguridad de la zona.

