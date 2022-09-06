Familia encuentra monedas de oro al remodelar su cocina

Una familia en Reino Unido encontró varias monedas de oro, con un valor de 116 mil dólares, cuando realizaban trabajos de remodelación en la cocina de su casa.

De acuerdo con CNN, la familia renovaba la cocina de su casa en 2019, cuando desenterraron una taza de loza vidriada con sal de hormigón de entre las tablas del suelo de su hogar.

La familia describió que la taza era pequeña, “no más grande que una lata de refresco”, sin embargo, en su interior había 260 monedas de oro que datan de 1610 a 1727; las cuales tienen un valor de 116 mil dólares actuales.

Un subastador de Spink & Son dijo que las monedas de oro son un tesoro extraordinario sin precedentes en la arqueología británica ni en otras subastas de monedas en el país.

Gold coins worth $290,000 were found under the kitchen floorboard of an English couple's home. Dating from 1610 to 1727, they belonged to Joseph and Sarah Fernley-Maisters who were married in 1694, they lived in the village of Ellerby, North Yorkshire. @SpinkandSon pic.twitter.com/S41BsfiPpF — Sam J. Rosenfeld (@SamjLondon) September 4, 2022

“Es un descubrimiento maravilloso y verdaderamente inesperado en un lugar tan poco llamativo. Este hallazgo de más de 260 monedas de oro es también uno de los mayores de los que se tiene constancia arqueológica en Gran Bretaña, y ciertamente para el periodo del siglo XVIII”, aseveró el subastador Gregory Edmund.

¿A quién pertenecían la monedas de oro halladas en una cocina?

De acuerdo con la casa de subastas, las monedas de oro “pertenecieron a los Fernley-Maister, Joseph y Sarah, que se casaron en 1694”.

Spink & Son explicó que los Maister fueron una influyente familia mercantil desde el siglo XVI hasta el XVIII. Comercializaban con el mineral de hierro, la madera y el carbón de los países bálticos y varias generaciones ocuparon puestos de legisladores a principios del siglo XVIII.

El linaje de la familia se redujo poco después de la muerte del matrimonio, por lo que es de suponer que las monedas de oro nunca se recuperaron, añadió Spink & Son en el documento.

"Por qué nunca recuperaron las monedas cuando eran realmente fáciles de encontrar justo debajo de los tablones originales del siglo XVIII es un misterio aún mayor, pero es una increíble".

