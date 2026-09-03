“Ya no hay esperanza de que alguien haya sobrevivido": Nepal busca cuerpos y los honra con ‘El muro de los desaparecidos’ | VIDEO

Mientras las horas pasan, la cifra de muertos tras la tragedia en Nepal sigue en aumento; no obstante, hay más de 4 mil 200 víctimas sin localizar y ante la desesperación, una pared que antes estaba vacía en un hospital universitario se convirtió en ‘El muro de los desaparecidos’.

“No hay esperanza de supervivencia, pero creemos que podríamos recuperar el cuerpo, por eso hemos venido”, declaró el familiar de un desaparecido; su historia se repite en la zona, donde a pesar del dolor, los equipos de emergencia siguen trabajando.

Por la magnitud de la emergencia, hasta el Hospital de la Policía de Nepal llegan familias enteras para que les extraigan una muestra de sangre y con esto, tratar de identificar si sus allegados se encuentran entre los fallecidos.