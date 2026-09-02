“Cantábamos el nombre de Dios”: Esto sabemos de la familia en la casa verde afectada por inundación en Nepal

Una casa color verde sobrevivió a la imprevista inundación tras el deshielo de un glaciar en Nepal. Sus habitantes, la familia Pyakurel, ocupaban la vivienda al momento del desastre.

Sobreviven de milagro: la historia de la familia que resistió la riada en Nepal

En la casa vivía una familia de cinco integrantes. Al momento de la riada, el hijo pequeño estaba en la escuela. Su madre, Lakshmi Pandey, pensó que su hijo se quedaría huérfano.

“Si sobrevivimos, sobreviviremos todos; si morimos, moriremos todos. Creía que mi hijo se convertiría en huérfano”, declaró a la agencia de noticias Reuters.

Testimonios desgarradores tras inundación en Nepal: "Pensamos que este era el final"

En tanto que Prakayash Pyakurel, uno de los hombres que vivía en la casa, destacó que en el momento de la inundación pensaron que sería su final.

“Estábamos cantando el nombre de Dios y pensamos que este era el final. Esta es la última vez que estamos juntos, y deberíamos permanecer juntos como familia el mayor tiempo posible. Este es nuestro último minuto. Esto es lo que pasaba por mi mente”, afirmó.

Cifra oficial de muertos y desaparecidos tras el desastre en Nepal

Las autoridades de Nepal mencionan que al menos mil 50 personas han muerto debido a la inundación. Además, cerca de 3 mil 900 habitantes están desaparecidos, de acuerdo con la Autoridad Nacional de Gestión y Reducción de Riesgos.

La Organización de las Naciones Unidas advierte que aún puede ser difícil llegar a las áreas más afectadas por la inundación. A pesar de la devastación, oficiales nepalíes destacan que casi mil 200 personas han sido rescatadas de los escombros.

