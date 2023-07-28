Fanáticos de Taylor Swift provocan actividad sísmica al bailar “Shake It Off”

Taylor Swift literalmente hizo temblar la tierra durante su concierto “Eras” en Seattle, Estados Unidos. Los miles de asistentes causaron una actividad sísmica mientras bailaban el éxito “Shake It Off”.

De acuerdo con el sismólogo Jackie Caplan-Auerbach, los seguidores de la cantante estadounidense causaron un sismo similar a un temblor de magnitud 2.3, en el estadio Lumen Field, que recibió a más de 70 mil personas por noche.

I guess I should show the data. Swifties > Seahawks fans.



(except data from the concert may not be caused by the fans--it may be the sound system, so not really a fair comparison). pic.twitter.com/szwowOYQFi — Jackie Caplan-Auerbach 🇺🇦 🌻 (@geophysichick) July 27, 2023

Segunda actividad sísmica causada por fanáticos en Seattle

Caplan-Auerbach comparó la actividad sísmica de los conciertos de Taylor Swift con otro evento que causó el mismo efecto, también en Seattle. Se trata del touchdown anotado por Seahawks Marshawn Lynch, corredor de los los Seattle, en un encuentro contra los New Orleans Saints en el 2011.

La reacción de los fanáticos del partido causó un movimiento sísmico que se registró en el sismológico local, lo mismo que ocurrió con Taylor Swift y su“Shake It Off”.

Explicó que “la principal diferencia es la duración del temblor”, fue que el del touchdown se produjo un par de segundos y se apagó, pero en el concierto de Taylor Swift "recopilé alrededor de 10 horas de datos donde el ritmo controlaba el comportamiento. La música, los altavoces, el ritmo. Toda esa energía puede hundirse en el suelo y sacudirlo”.

Seattle es de las últimas ciudades donde Taylor Swift presenta su gira "Eras" en Estados Unidos, el primer tour en cinco años, y que ya se prepara para presentarse en el resto del mundo.

