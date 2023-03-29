¿Fármacos contra la obesidad?, OMS estudia su inclusión entre “medicamentos esenciales”

Por primera vez, los fármacos que combaten a la obesidad podrían incluirse en la lista de "medicamentos esenciales" de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Dicha lista es utilizada para orientar las decisiones de compra de parte de los Gobiernos de países de ingresos bajos y medios, reporta la agencia de sanitaria.

El próximo mes, un grupo de asesores de la OMS examinará las nuevas solicitudes de inclusión de fármacos contra la obesidad y para el mes de septiembre se publicará una lista actualizada de medicamentos esenciales.

Cabe señalar que la solicitud para considerar los fármacos para tratar la obesidad, como "medicamentos esenciales", fue presentada por tres médicos y un investigador de Estados Unidos. La solicitud se refiere al principio activo liraglutida de Saxenda, el medicamento contra la obesidad de Novo Nordisk, que próximamente dejará de estar patentado, con lo que se permitirá obtener versiones genéricas más baratas.

Exclusive: Drugs that combat obesity could for the first time be included on the World Health Organization's ‘essential medicines list,’ the U.N. agency told @Reuters https://t.co/ixiUMi2zik — Reuters (@Reuters) March 29, 2023

OMS analizará incluir a Saxenda en lista de "medicamentos esenciales"

El grupo de expertos podría rechazar la solicitud o esperara disponer de más pruebas. La decisión de la Organización Mundial de la Salud acerca de incluir Saxenda y los posibles genéricos en la lista de "medicamentos esenciales", supondría un nuevo enfoque para la obesidad mundial por parte de la agencia de la ONU.

Además de que también podría allanar el camino para que un tratamiento más nuevo y potente de Novo Nordisk, denominado Wegovy, se recomendara en el futuro para los países de ingresos bajos y medios.

Un portavoz de la OMS ha señala que: "La obesidad es un problema de salud cada vez más importante en muchos países. Los medicamentos para el tratamiento de la obesidad son sólo un aspecto de la gestión, por supuesto, y la prevención también es crucial".

Conforme a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el grupo de expertos estudiará las pruebas de liraglutida en los próximos meses, pero también es posible que en el futuro busquen una evaluación más amplia de otros tipos de tratamientos para adelgazar y combatir a la obesidad.

The World Health Organization for the first time, could reportedly add drugs that combat obesity to the "essential medicines list," which would be used to guide government purchasing decisions in low- and middle-income countries.https://t.co/kBMwyiTOIZ pic.twitter.com/XEIsRKPwQC — OtownGist (@Otowngist) March 29, 2023

¿Cómo funciona la Saxenda para bajar de peso?

La Saxenda actúa sobre los receptores del cerebro que controlan el apetito y le hacen sentirse más lleno y menos hambriento. De esta manera, puede ayudarle a comer menos y reducir su peso corporal.

Sin embargo, algunos expertos en salud pública advierten contra la introducción demasiado generalizada de este tipo de medicamentos como solución a una enfermedad compleja que aún no se conoce del todo.

¿Cuántos kilogramos se pueden bajar con la liraglutida?

Conforma a diversas investigaciones, el uso de Liraglutida y otros agentes "GLP-"1 como inyecciones para bajar de peso, favorecen a la pérdida de peso corporal que podría llegar hasta 7 kilogramos.

A decision by the WHO to include Saxenda and eventual generics on the list would mark a new approach to global obesity by the health agency. https://t.co/XVfpsse1YU — CDE News (@CDNewsDispatch) March 29, 2023

¿Qué medicamentos están aprobados para combatir la obesidad?

Actualmente los medicamentos aprobados por la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos), para el tratamiento de la obesidad son la sibutramina y el orlistat. Fármacos que se han asociado a una pérdida de peso mayor comparada con dieta. Además el porcentaje de pacientes que reciben tratamiento médico logran una disminución de entre el 5 y el 10% de su peso corporal inicial.

Es importante señalar que más de 650 millones de adultos son obesos en todo el mundo, más del triple que en el año de 1975, y aproximadamente otros mil 300 millones tienen sobrepeso, según la OMS. La mayoría, el 70 por ciento, vive en países de renta baja y media.