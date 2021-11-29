¿Cuáles son los síntomas de la variante omicron de Covid-19?

Omicron, la nueva variante de Covid-19, se detectó en Sudafrica la semana pasada y días después fue clasificada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como "preocupante", pero cuáles son sus síntomas.

La doctora Angelique Coetzee fue una de las primeras en alertar a las autoridades sudafricanas de la posible existencia de esta nueva variante de Covid-19.

"El número total de pacientes que se registró ayer fue de 3 mil 700. Así que nuestra tasa de positividad es del 9.2 por ciento. Sí, es más de lo que nos hubiera gustado que fuera”, comentó la médico.

Angelique Coetzee, también es la presidenta de la Asociación Médica de Sudáfrica, informó que los síntomas que han desarrollado los pacientes contagiados de omicron han sido extremadamente leves.

“Observamos una suavidad en los síntomas que estamos viendo, actualmente no hay razón para entrar en pánico ya que no vemos pacientes gravemente enfermos”, afirmó.

As scientists race to understand the consequences of the #OmicronVariant, one of the most important questions is whether this new version of the coronavirus can outrun the Delta variant.



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Omicron desarrolla síntomas muy leves

La doctora comentó que descubrió la nueva variante omicron en sus consultas diarias, ya que empezó a encontrar pacientes con síntomas inusuales de Covid-19, ya que estos eran muy leves, pero al hacerles la prueba rápida de Covid-19 salían positivos.

Angelique Coetzee agregó que todo inició el 18 de noviembre con un paciente de alrededor de 30 años de edad, quien le comentó que llevaba muchos días sintiendo dolor en el cuerpo acompañado de cansancio y un poco de dolor de cabeza.

En cambio, no tenía tos, ni pérdida del gusto u olfato y menos dolor de garganta, solo una picazón, por lo que los síntomas resultaron ser inusuales, pero al hacer una prueba de Covid-19, él y toda su familia dieron positivo a coronavirus y todos tenían síntomas muy leves.

“Esta variante omicron comenzó con personas más jóvenes de 40 años o menos y la queja clínica más predominante es la fatiga severa durante uno o dos días con luego dolor de cabeza y dolores corporales y dolor”, explicó.

Después de dicha consulta, la doctora comenzó a recibir más pacientes con síntomas similares, por lo que decidió alertar al comité asesor de vacunas del Ministerio de Salud, ya que ella es parte del mismo.

“Algunos de ellos tendrán lo que ellos llaman picazón en la garganta, y algunos tendrán tos, tos seca. Pero no es una tos constante. Aparece y desaparece. Y esos son los grandes síntomas que hemos visto”, finalizó.

Fue así que el pasado miércoles 24 de noviembre la variante omicron fue reportada por las autoridades sudafricanas a la OMS, quien la declaró variante de “preocupación”.

