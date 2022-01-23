OMS dice que la pandemia puede terminar en Europa, después de omicron

Este domingo, el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Europa, Hans Kluge, aseguró que se espera que el 60% de los europeos contraigan omicron antes de marzo, por lo que podría ser una de las fases finales de la pandemia de Covid-19.

"Es plausible que la región se acerque al final de la pandemia", dijo Kluge.

A pesar de lo anterior, el director de la OMS en Europa invita a la población a tener prudencia ante la variante y el virus.

Asimismo, sostuvo que una vez que termine la ola de omicron, durante algunas semanas o meses, la población contará con inmunidad, por lo tanto, la presencia de la infección bajará.

"Habrá durante algunas semanas y meses una inmunidad global, ya sea gracias a la vacuna o porque la gente se habrá inmunizado por la infección”, declaro este 23 de enero.

Finalmente, puntualizó que, a pesar de que la OMS puede prever algunas situaciones respecto al Covid-19, el virus puede sorprender nuevamente al mundo.

Europa dice estar lista para cuarta dosis de ser necesaria

Actualmente, según la OMS, omicron representa el 15% de los casos reportados desde el 18 de enero en Europa, a comparación del 6.3% de la semana pasada.

Por su parte, la Comisaria Europea de Salud, Stella Kyriakides, dijo que cuando existan evidencias de que la cuarta dosis de la vacuna contra el Covid-19 es necesaria, comenzarán con su aplicación en todo el territorio.

“Hemos hecho todo lo necesario para tener acceso a las dosis en caso de que la ciencia respalde administrarlas”, declaró.

Además, puntualizó que la Agencia Europea de Medicamentos y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades apoyan la implementación de la dosis de refuerzo de la vacuna para asegurar mayor protección contra el Covid-19.

Por último, dijo que la Unión Europea trabajará para llevar vacunas a los países fuera del continente que no tengan suficientes dosis para enfrentar esta pandemia.

