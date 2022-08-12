FBI ofrece detalles del registro a residencia de Trump en Florida

FBI podria dar a conocer en las próximas horas los detalles, del porqué realizo el cateo a la casa de Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida.

Nuevos detalles sobre lo que llevó al fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, a autorizar el registro sin precedentes de la casa de Donald Trump en Florida podrían conocerse el viernes. Trump dijo que no se opondría a la divulgación pública de la orden.

Supporters of former U.S. President Donald Trump drive by his Mar-a-Lago home after Trump said that FBI agents raided it in Palm Beach, Florida, U.S. August 9, 2022. REUTERS/Marco Bello|MARCO BELLO/REUTERS

Si se hace pública, la orden no revelará todas las pruebas que el FBI presentó para la aprobación del juez federal Bruce Reinhart, para registrar la casa de Florida.

Pero podría dar luces sobre las leyes penales que los fiscales creen que Trump puede haber violado, como los estatutos que prohíben la eliminación y retención no autorizada de materiales clasificados.

El viernes, Trump negó un informe del Washington Post sobre que el registro del FBI en su casa de Mar-a-Lago fue por posibles materiales clasificados relacionados con armas nucleares, escribiendo en su cuenta de redes sociales que e l"tema de las armas nucleares es un engaño".

Hasta ahora Garland se ha negado a describir públicamente la naturaleza de la investigación.

Si Trump retuvo registros relacionados con las armas nucleares, los expertos dicen que esos materiales podrían ser potencialmente clasificados como "alto secreto", el nivel más alto de clasificación, reservado para la información de seguridad nacional del país.

#OJO ⁦@FoxNews⁩ Asegura haber tenido acceso a los documentos que podría dar a conocer la Corte del Sur de FL. Y asegura que FBI incautó registros clasificados de la casa dTrump en Mar-a-Lago incluidos algunos marcados como de alto secreto. 👇 https://t.co/lglOnxwsw6 — Celia Mendoza (@CELIAMENDOZA25) August 12, 2022

En un raro movimiento público, Garland anunció el jueves que el departamento pidió a Reinhart que haga pública la orden que autorizó el registro del FBI en Mar-a-Lago.

Esto ocurrió luego de que Trump dijo que el registro era una venganza política y sugirió que el FBI podría haber plantado pruebas en su contra,sin entregar pruebas.

Reinhart impueso las 1900 GMT com plazo para que losfiscales le hagan saber si el equipo legal de Trump se opondrá a que la orden se haga pública.

Trump desafiante

A última hora del jueves, Trump publicó un comunicado en lasredes sociales en el que aseguraba que no tenía intención de oponerse a su publicación. "¡Liberen los documentos ahora!", escribió.

El FBI retiró documentos clasificados de la casa de Trump



Los agentes del FBI que allanaron la casa del expresidente Donald Trump en Mar-a-Lago retiraron 11conjuntos de documentos clasificados, incluidos algunos marcados como altamente secretos, dijo el viernes el Departamento de Justicia, que reveló que tiene causas para creer que Trump violó la Ley de Espionaje.

Las revelaciones fueron hechas en documentos legales publicados cuatro días después de que los agentes del FBI llevaran a cabo el registro de la residencia de Trump en Florida sobre la base de una orden aprobada por un juez federal.

El "altamente secreto" es el nivel más alto de clasificación, reservado para la información de seguridad nacional más importante.