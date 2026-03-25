¿Quién es José Guadalupe Favela? FBI revela su vínculo con ‘El Ratón’, el ‘Cártel de Sinaloa’ y su condena

José Guadalupe Favela, identificado como miembro del Cártel de Sinaloa, fue condenado hoy 24 de marzo a 15 años de prisión tras una investigación del FBI y el Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional por tráfico de drogas en Georgia.

¿Qué hacía José Guadalupe Favela en Estados Unidos?

De acuerdo con la investigación del FBI, José Guadalupe Favela operaba dentro de una estructura dedicada al tráfico de metanfetamina y cocaína desde Monroe, Georgia; las autoridades lo identificaron como parte clave del Cártel de Sinaloa en esa zona.

Durante el proceso, se reveló que José Guadalupe Favela expresó en conversaciones interceptadas su inconformidad por ya no recibir cargamentos masivos de droga, a los que se refería como “autobuses llenos”.

En esos mismos intercambios, el miembro del Cártel de Sinaloa también mencionó preparativos ante una posible visita de Ovidio Guzmán López, conocido como “El Ratón”, lo que reforzó las líneas de investigación sobre su nivel de operación dentro de la organización.

La sentencia contra José Guadalupe Favela

El FBI confirmó que José Guadalupe Favela, de 68 años, fue sentenciado a 188 meses de prisión, es decir, más de 15 años, además de cinco años de libertad supervisada; el fallo fue dictado por un juez federal tras su declaración de culpabilidad por distribución de metanfetamina.

Autoridades señalaron que el caso forma parte de una operación enfocada en desmantelar redes del Cártel de Sinaloa en Estados Unidos.

"José Favela era un importante miembro del Cártel de Sinaloa, responsable de facilitar la distribución de grandes cantidades de drogas letales en Georgia", declaró el fiscal federal William R. Keyes.

El FBI agregó que José Guadalupe Favela era un operador relevante dentro de la red criminal, con capacidad para coordinar la entrada de drogas a comunidades en Georgia.

"Era responsable de introducir metanfetamina y cocaína letales en Georgia"; agregó Robert Gibbs, agente del FBI.

El trabajo conjunto entre el FBI y otras agencias permitió ubicar y desarticular la estructura en la que participaba José Guadalupe Favela.

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CASE UPDATE from @FBIAtlanta: Sinaloa Cartel Member Sentenced for Distributing Methamphetamine



Jose Guadalupe Favela, a citizen of Mexico and legally in the US as a resident of Georgia, was sentenced to 188 months in prison followed by five years of supervised release. Favela,… pic.twitter.com/3GGaYfRvVM — FBI (@FBI) March 24, 2026

Impacto del caso en la lucha contra el narcotráfico en EU

Autoridades destacaron que la detención y sentencia de José Guadalupe Favela representa un golpe a las operaciones del Cártel de Sinaloa en territorio estadounidense.

"Esta sentencia demuestra el firme compromiso contra grupos criminales que afectan al pasís", indicó Steven N. Schrank, al destacar la coordinación con el FBI.