Golpe al Tren de Aragua: FBI eleva a máxima prioridad captura del primer “fugitivo cibernético”

La Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) actualizó listado de criminales más requeridos a nivel global con la inclusión de un nuevo perfil de alta peligrosidad incluyendo a el primer fugitivo cibernético vinculado al Tren de Aragua. Se trata de Aníbal Alexander Canelón Aguirre, quien ostenta la distinción de ser el primer sospechoso por delitos informáticos en integrarse a este selecto grupo de búsqueda.

🚨 Another addition to the @FBI’s Ten Most Wanted Fugitives list.



After taking a historic SIX of the Top Ten off the board last year, we continue to replenish our list.



Today’s: Anibal Alexander Canelon Aguirre - wanted for his alleged role leading an international ATM… pic.twitter.com/BXsEHvUGfb — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) March 13, 2026

¿Qué es el Tren de Aragua?

Las autoridades estadounidenses señalan a Canelón Aguirre como el presunto cerebro detrás de una sofisticada estructura delictiva con alcances mundiales.

Se le atribuye la coordinación de múltiples agrupaciones que ingresan a territorio norteamericano con el objetivo de sustraer cuantiosas sumas de capital a diversas entidades bancarias.

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El vínculo entre el Tren de Aragua y las estafas en cajeros automáticos

Estas actividades ilícitas tendrían como fin último el financiamiento y fortalecimiento del Tren de Aragua, una agrupación que ha sido clasificada oficialmente como una organización terrorista foránea. Dicho grupo criminal, que tuvo su génesis en la nación venezolana, ha logrado expandir su radio de influencia y operaciones por diversos países de Latinoamérica y dentro de la propia Unión Americana.

Las investigaciones sugieren que, desde inicios del año 2024, el acusado y sus colaboradores han acumulado riquezas de forma ilícita mediante la ejecución de una modalidad de fraude tecnológico denominada "jackpotting".

Este método consiste en la manipulación física y digital de cajeros automáticos a través de la inserción de programas maliciosos que obligan a las máquinas a entregar dinero de manera descontrolada y sin autorización. Una vez obtenido el botín, los recursos son ingresados a un intrincado sistema de lavado de activos para ocultar su procedencia criminal.

El FBI ofrece hasta un millón de dólares por información que lleve a la captura

Debido a la gravedad de estas acusaciones, el sistema de justicia estadounidense emitió el 9 de diciembre de 2025 un mandato judicial de captura desde el Tribunal de Distrito localizado en Omaha, Nebraska.

Los cargos que pesan sobre Canelón Aguirre incluyen la planificación para ejecutar fraudes y atracos bancarios, la vulneración deliberada de equipos informáticos bajo protección estatal, el blanqueo de fondos y la entrega de recursos materiales a agrupaciones terroristas.

Para incentivar la cooperación de la ciudadanía, el FBI ha anunciado una gratificación económica de hasta un millón de dólares para cualquier persona que brinde datos precisos que faciliten la captura inmediata del sospechoso.

