FDA autoriza la tercera dosis de la vacuna Pfizer para adultos mayores

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unisos (FDA) autorizó el miércoles 22 de septiembre una dosis de refuerzo de la vacuna Pfizer/BioNTech COVID-19 para personas mayores de 65 años y algunos estadounidenses de alto riesgo, allanando el camino para un rápido lanzamiento de las vacunas.

La dosis de refuerzo se administrará al menos seis meses después de completar el esquema de vacunación y la autorización incluiría a las personas más susceptibles a enfermedades graves así como a las que tienen trabajos que las dejan en riesgo, dijo la FDA.

Un panel asesor de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos podría votar el jueves sobre el uso de una tercera inyección de la vacuna, dijo un funcionario de la agencia en una reunión pública del panel el miércoles.

Today, we amended the emergency use authorization (EUA) for the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine to allow for use of a single booster dose, to be administered at least 6 months after completion of the vaccine’s primary series in certain populations. https://t.co/xF8h0kmF61 pic.twitter.com/3dsIhM9MoV — U.S. FDA (@US_FDA) September 22, 2021

Implementar dosis de refuerzo

El presidente Joe Biden anunció en agosto la intención del gobierno de implementar vacunas de refuerzo para personas de 16 años o más esta semana, en espera de la aprobación de la FDA y los CDC.

Los asesores de la FDA votaron para recomendar las inyecciones de refuerzo de la vacuna COVID-19 para los estadounidenses de 65 años o más y aquellos con alto riesgo de enfermedad grave, después de rechazar abrumadoramente un llamado para una aprobación más amplia.

El panel asesor dijo que no había suficiente evidencia para respaldar las vacunas de refuerzo para todos los mayores de 16 años que habían recibido una segunda dosis al menos seis meses antes y también buscó más datos de seguridad.

La agencia podría revisar el tema de las inyecciones adicionales para una autorización más amplia en el futuro. Los principales miembros de la FDA se han dividido sobre la necesidad de refuerzos para la población en general, con la directora interina Janet Woodcock que los respalda y algunos de los científicos principales de la agencia que argumentan que la evidencia actual no los respalda.

Johnson & Johnson dijo el martes que una segunda inyección de su vacuna COVID-19 aumentó su efectividad en los Estados Unidos contra las formas moderadas a graves de la enfermedad.

Los datos de la vacuna COVID-19 de Moderna Inc sobre dosis de refuerzo están a solo unas semanas de distancia, dijo el domingo el asesor médico en jefe del presidente Joe Biden, el Dr. Anthony Fauci.

Algunos países, incluidos Israel y Gran Bretaña, ya han lanzado campañas de refuerzo de COVID-19. Estados Unidos autorizó vacunas adicionales para personas con sistemas inmunológicos comprometidos el mes pasado y más de 2 millones de personas ya habían recibido una tercera vacuna, mostraron los datos de los CDC.

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