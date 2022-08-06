FDA alerta por bloqueador solar con sustancia que causa cáncer

La Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés), de Estados Unidos, alertó a la población por el uso de un bloqueador solar que contiene una sustancia causante de cáncer.

Mediante un comunicado, la FDA anunció que tras la revisión del bloqueador solar encontraron que algunas muestras del producto contenían trazas de benceno, una sustancia que puede ocasionar cáncer de piel tras una exposición prolongada.

¿Qué bloqueador solar puede provocar cáncer?

La FDA señaló que el bloqueador solar en el que hallaron benceno es Banana Boat Hair & Scalp con factor de protección solar (SPF) 30. Detalló que la sustancia no es un ingrediente del producto, pero en la revisión se mostraron niveles inesperados de benceno cuando presionaban el propulsor que rocía el producto.

No obstante, la administración también aseguró que la sustancia que provoca cáncer sólo fue hallada en tres lotes que ya fueron retirados del mercado para protección de las personas.

La FDA indicó que los protectores solares se distribuyeron en todo Estados Unidos a través de varios minoristas y en línea.

Los códigos del bloqueador solar que se retiró del mercado por contener posible sustancia que causa cáncer de piel son los siguientes:



0-79656-04041-8 con código de lote 20016AF

0-79656-04041-8 con código de lote 20084BF

0-79656-04041-8 con código de lote 21139AF

Los códigos de lote se encuentran en la parte inferior de la lata, por lo que las personas que compraron algún bloqueador solar de esta marca y en lata deberan revisar el código.

La empresa se encargará de reembolsar a los consumidores que hayan comprado un producto marcado con uno de los códigos de lote en la tabla anterior.

La FDA recomendó a los consumidores dejar de usar el producto afectado de inmediato y desecharlo adecuadamente.

Asimismo, la FDA indicó que las personas que presenten reacciones adversas o tengan problemas con la calidad del bloqueador solar podrán comunicarse al MedWatch Adverse Event Reporting de la FDA, ya sea en línea, por correo postal o por fax.

