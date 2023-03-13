“Mexicano excepcional”: AMLO felicita a Guillermo del Toro por ganar el Oscar

Durante la conferencia mañanera del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), felicitó al director Guillermo del Toro, esto, por ganar el Oscar a Mejor Película Animada durante la gala de los Premios Oscar 2023.

"Felicitaciones a Guillermo del Toro, director de cine mexicano, por el premio Oscar con la Película Pinocho, nuestras felicitaciones a este mexicano, excepcional, cineasta, Guillermo del Toro, es un orgullo para México", señaló AMLO la mañana de este lunes 13 de marzo.

#Oscarmanía | Durante la gala de los Premios #Oscar 2023 distintos actores y actrices portan un moño azul, entre ellos, el director mexicano, @RealGDT https://t.co/6uBVqcb9I8 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 13, 2023

Guillermo del Toro ganó Oscar a Mejor Película Animada con Pinocho

Fue el pasado domingo 12 de marzo cuando se llevó a cabo la edición número 95 de los Premios Oscar, en ese sentido, el oriundo de Guadalajara, Guillermo del Toro, se llevó el Oscar en la categoría de Mejor Película Animada por su trabajo Pinocho.

Emily Blunt y Dwayne Johnson, “La Roca”, entregaron el primer reconocimiento de la noche a Guillermo del Toro y Mark Gustafson, los dos directores de Pinocho que tomó 15 años de gestación desde la idea original, por lo que el Oscar como Mejor Película Animada.

“La animación está lista para llegar al siguiente nivel, por favor mantengan la animación en la conversación”, fueron algunas palabras del discurso de Guillermo del Toro tras recibir el Oscar por Pinocho.

Asimismo, afirmó:"La animación es cine. La animación no es un género. La animación está lista para pasar al siguiente paso. Mantén la conversación animada”.

¿Quiénes fueron los ganadores de los Oscar 2023?

Además de Guillermo del Toro, ganador a Mejor Película Animada, esta es la lista completa de los ganadores de los Oscar 2023:

