¡Pinocho y Del Toro ganan el Oscar a Mejor Película Animada!

La bandera de México está en lo más alto del cine, pues en la gala de los Premios Oscar 2023, la última película de Guillermo del Toro fue condecorada como la Mejor Película Animada del año. Pinocho se lleva la anhelada estatuilla gracias a su original reinterpretación del libro de Carlo Collodi, y confirmó su gran favoritismo con el que llegó a Hollywood.

Fueron Emily Blunt y Dwayne Johnson, “La Roca”, quienes entregaron el primer reconocimiento de la noche a Guillermo del Toro y Mark Gustafson, los dos directores de esta extensa producción que se tomó 15 años de gestación desde la idea original, por lo que el Oscar como Mejor Película Animada es un digno reconocimiento a Pinocho, un filme que está revolucionando el concepto de película animada.

Pinocchio, nombre original de la cinta, superó en los votos a otras películas como El Gato con Botas: Último Deseo, El Monstruo Marino, Red y Marcel the Shell with Shoes On, siendo la película de Guillermo del Toro la única animada sin tintes infantiles, motivo por el que se consolidó como la gran candidata para llevarse el premio.

Con este reconocimiento, Pinocho consigue el último gran reconocimiento que se esperaba, pues previamente ya había sido coronada con un Globo de Oro, Premios BAFTA, Cirtics’ Choice Awards, y arrasó en los Premios Annie, por lo que con el Oscar 2023 cierra la temporada de galardones con la “joya de corona”.

Discurso de agradecimiento de Guillermo del Toro en los Oscar 2023

Durante la premiación de Guillermo del Toro por Pinocchio, el director oriundo de Guadalajara aseguró que “La animación está lista para llegar al siguiente nivel, por favor mantengan la animación en la conversación”, con el que refrendó su mensaje a lo largo de las últimas ceremonias en las que afirmó que la animación es un medio para transmitir un mensaje y no solo un género infantil.

“La animación es cine. La animación no es un género. La animación está lista para pasar al siguiente paso. Mantén la conversación animada” Guillermo del Toro en los Oscars 2023

¿Cuántos premios Oscar tiene Guillermo del Toro?

Con este nuevo reconocimiento a la carrera de Guillermo del Toro, el mexicano ya suma tres Premios Oscar a lo largo de su trayectoria, luego del éxito que le significó La Forma del Agua en el 2017, cuando se llevó dos estatuillas como Mejor Película y Mejor Director.

Antes también había nominado Mejor Guión Original y Mejor Película en Lengua Extranjera por El Laberinto del Fauno en el 2006; Mejor Película por El Callejón de las Almas Perdidas en el 2021.

Marcelo Ebrard felicita a Guillermo del Toro

Momentos después de que Del Toro recibiera el Oscar por la Mejor Película Animada, el secretario de Relaciones Exteriores de México le mandó una felicitación por conseguir una nueva estatuilla y colocar el nombre de México en lo más alto del mundo de la cinematografía, pues escribió lo siguiente a través de sus redes sociales:

“Sinceras y enormes felicitaciones a Guillermo del Toro, bien!!! por merecido Oscar, eres orgullo de México!!!”, redactó el canciller Ebrard.

Sinceras y enormes felicitaciones a Guillermo del Toro, bien @RealGDT !!!por merecido Oscar , eres orgullo de México!!!👏👏👏👏👏👏👏👏👏 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) March 13, 2023

¿Dónde puedo ver Pinocho, de Guillermo del Toro?

La última película de Guillermo del Toro, Pinocho, se puede ver a través de la plataforma de streaming de Netflix, la cual fungió como casa productora del filme.

¿Dónde ver los Premios Oscar 2023 desde México?

Recuerda que la entrega número 95 de los Premios Oscar 2023 en el Kodak Theatre de Los Ángeles se puede ver completamente en vivo y gratis a través de Canal 7, en TV Azteca.