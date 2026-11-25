La conocían de cariño como “Bubu”. Tenía 20 años cuando fue asesinada a balazos en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México el 16 de abril de 2020 dejando a una bebé sin madre. Seis años después, la justicia llega a la familia de Alejandra Calvo con la detención de un presunto implicado.

Teresa Calvo, su mamá, relató en entrevista con Azteca Noticias en julio de 2025 que su hija fue víctima de feminicidio y este miércoles la Fiscalía General de Justicia estatal informó que detuvo a un hombre que sería probable implicado, pero por el delito de homicidio.

Alejandra Calvo discutió con otra mujer en una unidad habitacional

El hombre fue aprehendido en Veracruz. Se trata de Luis Javier “N”, quien ahora será investigado por su probable participación en el delito de homicidio en agravio de Alejandra Calvo Almonte.

La investigación iniciada por la Fiscalía del Edomex estableció que la víctima se encontraba en la unidad habitacional Los Héroes Ixtapaluca cuando se encontró con otra mujer, con quien habría iniciado una agresión física, la cual presenció Luis Javier “N”, quien es padre de la mujer con la que la víctima discutió.

Al lugar también llegó un hijo del ahora detenido y hermano de la mujer con quien Alejandra Calvo habría tenido la pelea.

Joven fue atacada a balazos tras pelea con mujer

Cuando la agresión terminó, Alejandra fue atacada a balazos cuando caminaba por la calle Miguel Hidalgo de dicha unidad habitacional.

Fue abordada por el novio y el hermano de la mujer con la que discutió, siendo este último, quien habría sacado una pistola para accionarla en contra Alejandra Calvo, quien derivado de las lesiones perdió la vida.

Papá de mujer con la que Alejandra Calvo discutió podría recibir 70 años de cárcel

La fiscalía mexiquense inició la investigación que permitió identificar a los probables partícipes de este delito, por lo que solicitó orden de aprehensión en su contra.

Luis Javier “N” fue detenido en el municipio de Xalapa, donde este sujeto se habría desplazado con el fin de evadir la acción de la justicia.

Luego de ser detenido, fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco a disposición de la Autoridad Judicial quien determinará su situación jurídica, pero o podría obtener una pena de hasta 70 años de prisión en caso de ser declarado culpable.

En redes sociales su mamá publicó este 25 de noviembre un mensaje recordando a su hija y manifestando que la justicia por este crimen comienza después de seis años de lucha para que el caso sea esclarecido.

“El día que te arrebataron de mi vida me quedé muerta en vida. A más de 6 años, hoy empiezo a ver un poco de luz; empiezas a tener un poco de justicia. Luché y peleé contra lo que fuera para poder llegar a este momento. Ahora, esperar que las autoridades hagan su trabajo”, escribió.