Salió a cobrar una deuda a su expareja en Ecatepec y desapareció: hallan sin vida a Jazmín Adriana en el Estado de México

Jazmín Adriana Méndez Contreras fue localizada sin vida en un terreno de Ixtapaluca luego de presuntamente reunirse con su expareja, a quien le cobraría un dinero que este le debía. Sus familiares perdieron contacto con ella y comenzaron la búsqueda.

La madre de una niña de dos años y otra de 20, salió de su domicilio ubicado en la colonia La Estrella, en el municipio de Ecatepec de Morelos la mañana del pasado 27 de septiembre cuando emprendió el viaje hacia las inmediaciones de la red de transporte colectivo.

Jazmín se encontraría con su expareja

Se reuniría con una expareja sentimental, identificada como Carlos Arturo "N", a quien le cobraría la deuda. Durante las primeras horas del trayecto, la comunicación se mantuvo activa mediante llamadas telefónicas con un amigo cercano; sin embargo, el rastro digital y la voz de Jazmín se perdieron de manera definitiva cerca de las 13:00 horas.

Ante la falta de noticias, los familiares decidieron utilizar la geolocalización vinculada al dispositivo móvil de la mujer para trazar el último recorrido conocido, descubriendo que la señal emitía coordenadas hacia una zona distinta a la planeada originalmente, lo que encendió todas las alarmas en el círculo cercano.

Tras protestas logran dar con el paradero sin vida de jazmín Adriana

La ruta trazada por el teléfono celular guió a los parientes desesperados hasta una propiedad en condiciones de abandono localizada en el municipio de Valle de Chalco. En el sitio, pobladores de la demarcación advirtieron sobre los antecedentes del inmueble, señalando que operaba de manera irregular.

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Los familiares acudieron ante las instancias correspondientes para solicitar una inspección; no obstante, la respuesta institucional estuvo marcada por la lentitud y la negativa de los agentes ministeriales para acudir al lugar. Ante la inacción y la falta de protocolos de búsqueda, la familia, acompañada por amigos y vecinos indignados, optó por tomar las calles y bloquear la avenida Central en Ecatepec para exigir la localización con vida de la madre.

La presión social no logró evitar el trágico desenlace. Horas más tarde de las movilizaciones, los restos de Jazmín fueron localizados en un terreno perteneciente a la colonia Xico, en Valle de Chalco Solidaridad.

