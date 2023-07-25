Combate al fentanilo tema de reunión entre AMLO y Sherwood

El combate al tráfico de fentanilo y a las armas, así como mantener el enfoque de respeto a los Derechos Humanos en el tema de la migración, fueron los temas que trató el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en la reunión que sostuvo en Palacio Nacional con la asesora de Seguridad Interna de la Casa Blanca, Eiizabeth Sherwood-Randall y otros funcionarios de alto nivel de los Estados Unidos.

Perfilan reunión de funcionarios de México, Estados Unidos y Canadá para tratar tema del fentanilo

A lo largo de este 2023, el gobierno de Estados Unidos ha señalado que en nuestro país se fabrica fentanilo de manera ilegal que tiene como destino entrar a Estados Unidos, lo que autoridades mexicanas han negado.

Esto ha creado cierta tensión entre los dos gobiernos, por lo que se han realizado en las últimas semanas una serie de encuentros entra autoridades mexicanas y estadounidenses.

Ahora se perfila que funcionarios de México, Estados Unidos y Canadá se reúnan para dialogar sobre combate al tráfico de opioides.