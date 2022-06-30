Ferdinand Marcos Jr. juró como presidente de Filipinas

Ferdinand Marcos Jr. juró este jueves el cargo como presidente de Filipinas por un mandato único de seis años, uno de los mayores regresos políticos en la historia reciente pero que según oponentes fue alcanzado gracias a un remozamiento de la imagen de su familia. Sucede a Rodrigo Duterte, quien no acudió a la jura.

Marcos Jr. arrasó en las elecciones del mes pasado, ayudado por lo que sus críticos ven como un esfuerzo de décadas para cambiar la percepción pública de una familia que vivió lujosamente al frente de una de las cleptocracias más notorias del mundo.

Ferdinand Marcos Jr. llamó a la unidad nacional

En su discurso, Marcos llamó a la unidad nacional con un tono nacionalista y plagado de guiños a los años en los que gobernó su padre, el dictador Ferdinand Marcos.

"Vosotros, la gente, habéis hablado para darme la mayor victoria electoral jamás vista” en Filipinas, dijo en su discurso Marcos Jr, que aglutinó más del 50 % de todos los votos en los comicios, tras jurar su cargo sobre la Constitución en una ceremonia inaugural frente al Museo Nacional.

Llega al poder 36 años después del polémico gobierno de su padre Ferdinand Marcos

El ascenso al poder de Marcos Jr. 36 años después de que una revuelta del “Poder del Pueblo” apoyada por el ejército enviara a su padre a la infamia mundial, supone un vuelco en la política de esta democracia de Asia, donde un día feriado, monumentos y la Constitución son recordatorios del régimen tiránico de su padre.

Pero en su discurso de investidura, Marcos Jr. defendió el legado de su fallecido padre, que según dijo consiguió muchas cosas que no se habían alcanzado desde la independencia del país, y dijo que le emularía.

“Lo consiguió, en ocasiones con el apoyo necesario, en ocasiones sin él. Así será con su hijo”, dijo entre aplausos de sus seguidores en la multitud. “No les daré excusas”.

Dignifica gobierno de su padre

“Mi padre construyó más y mejores carreteras, produjo más arroz que todos los gobiernos antes que el suyo”, dijo Marcos Jr., que también elogió los proyectos de infraestructura de su igualmente controvertido predecesor, Rodrigo Duterte.

Activistas y sobrevivientes de la era de la ley marcial bajo Ferdinand Marcos padre protestaron durante la asunción presidencial de Marcos Jr. en las escalinatas del Museo Nacional en Manila, Filipinas.

