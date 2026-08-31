¡Estalla la guerra interna en Morena! Noroña acusa “traición” y ruptura tras ser relevado en el Senado

Ruptura en Morena: el narcopartido vive sus momentos más negros. Y quien diga que no, miente. Lo acabamos de escuchar de una de las voces “cuatroteras” más radicales, Gerardo Fernández Noroña, quien lo escribió: “Mi ausencia es la ruptura del consenso. No soy parte de ese acuerdo y conscientemente rechazo serlo”. Se enojó, se puso en plan “Changoleón”, porque quería volver a ser el jeque del Senado y Morena lo mandó a la chingada, allá a quejarse al rancho.

El fracturado narcopartido eligió a Higinio Martínez para presidir la Mesa Directiva del Senado. La idea de Higinio es acercarse a la oposición, hablarle bonito ahora que está en riesgo la oscura mayoría de los morenos en el Senado. Para el encabronado Noroña ese es un error mayúsculo. Y sí, la ruptura en Morena hay que escribirla en mayúsculas porque se utilizó una palabra muy fuerte: traición.

¿Ruptura en Morena? Noroña ya hizo berrinche.



Tras quedarse fuera de la presidencia del Senado, Noroña (@fernandeznorona) arremetió contra sus propios compañeros de @PartidoMorenaMx



Acusó engaños, cuestionó a Higinio Martínez (@higinio_mtz) y sentenció que su ausencia… pic.twitter.com/uFcVDf1J6y — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 31, 2026

Según Noroña, poner a Higinio y no a él es “traicionar los intereses del pueblo”. Y para terminar de darle foco a sus momentos negros, se las voy a recordar, morenos: Noroña dijo de Higinio Martínez en marzo del 2022: “Ahí tienen a Higinio. Higinio votó a favor del aeropuerto de Texcoco porque tenía intereses inmobiliarios. ¡Es un corruptazo!”. Serenos, morenos, que esto apenas empieza.