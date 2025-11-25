Fernández Noroña señala a Grecia Quiroz de “usar” el asesinato de Carlos Manzo con fines electorales

El conflicto político en Michoacán continúa escalando, pues la petición de justicia de Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, enfureció al expresidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien se lanzó contra ella acusándola de usar la tragedia con fines electorales.

Grecia Quiroz exige investigar a morenistas por la muerte de Carlos Manzo

Hace unos días, Grecia Quiroz exigió formalmente que se investigue a los legisladores morenistas Leonel Godoy y Raúl Morón, así como al exalcalde Nacho Campos, por su presunta relación con el homicidio de su esposo.

Esta declaración cobró mayor relevancia tras revelarse que la célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que ordenó el asesinato tendría como uno de sus jefes a Roldán Álvarez, consejero de Morena y hermano de Ramón Álvarez, identificado como el autor intelectual del crimen.

Fernández Noroña acusa a Grecia Quiroz de utilizar asesinato con fines electorales

Lejos de ofrecer respaldo ante los señalamientos que involucran a miembros de su movimiento con el crimen organizado, Fernández Noroña descalificó a la viuda y minimizó sus exigencias, atribuyéndolas a una supuesta aspiración política.

“La declaración irresponsable de señalar a Godoy y Morón como posibles responsables... Puede ir a la Fiscalía a declarar elementos si es que los tiene, pero la declaración es evidentemente una declaración política”, sentenció el senador.

En un tono que ha sido calificado como "ruin y miserable" por críticos, Noroña aseguró que el dolor de la alcaldesa es, en realidad, una estrategia de campaña:

“A ella, la ambición se le despertó y va por la gubernatura de Michoacán, se los firmo. Va a ser candidata. De ahí a que nos gane hay un mar de distancia”, remató. Para el legislador, Quiroz se está perfilando como una "figura fascista" apoyada por la derecha, desestimando la gravedad de que un consejero de su propio partido (Roldán Álvarez) esté vinculado a la célula criminal que ejecutó al alcalde.

"¿Qué podemos esperar de un misógino como Noroña, de un machista, un acomplejado como Noroña? ¿Qué podemos esperar de un tipo que no acepta pasar como un intrascendente y es capaz de hacer el ridículo con tal de salir en la prensa? Es un tema en el que él debería de pedir que se investigue la línea política porque claro que Manzo les estorbaba”, mencionó la senadora Carolina Viggiano.