Fernández Noroña llama a evitar fracturas de Morena y partidos aliados

Ciudad de México. El diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, fue invitado a la plenaria de legisladores del Partido Verde y hi revelo que la postulación de Ricardo Mejía Berdeja a la gubernatura de Coahuila estuvo a punto de quebrar la coalición con Morena.

Por ello, hizo un llamado a los partidos aliados Morena, PT y PVEM a ponderar la fuerza de cada fuerza política para mantenerse unidos y no provocar fracturas rumbo a la elección presidencial de 2024.

Incluso el diputado petistas planteó un esquema de equidad para proponer candidatos en el que Morena pueda postular a 3, el Verde a uno y otro el PT.

¿Que parte positiva de la lectura tiene la fractura en Coahuila?, que esto no nos puede pasar en la elección presidencial, que se tiene que ponderar la fuerza del verde, la fuerza del PT, la fuerza de la unidad de Morena, PT, Verde, que no debe escatimarse, que se debe ser generoso, que se debe articular, porque es mucho más importante lo que está en juego que e s la trasformación del país.

En el intercambio de ideas con diputados y senadores del PVEM, el diputado del PT reconoció que la fuerza que hoy tiene Morena por el liderazgo del presidente López Obrador hace que difícil la relación política con el partido mayoritario.

Fernández Noroña, así se autodefinió rumbo a la contienda interna para definir al candidato presidencial Morena-PT-PVEM “Yo voy a hacer la chica, soy el caballo negro, soy el outsider, les dicen, ay voy, ay voy”.

Y una vez más sentencio que “de carpita en carpita se va chingar a las corcholatas” de Morena en la contienda interna.

