Fernando Farías Laguna, acusado de huachicol fiscal, está bajo custodia de Interpol y se alista para volver a México

El caso del huachicol fiscal, relacionado con el robo y contrabando de combustible , suma ahora un nuevo capítulo con la situación del contraalmirante de la Marina, Fernando Farías Laguna, quien permanece bajo custodia de Interpol y se prevé que próximamente llegue a México para enfrentar las acusaciones en su contra.

Farías Laguna estuvo detenido durante cuatro meses en Argentina; ahora, su situación tomó un nuevo rumbo luego de que fuera puesto a disposición de Interpol. De acuerdo con la versión de su defensa, el contraalmirante no fue extraditado, sino expulsado de territorio argentino.

El caso ha cobrado relevancia por los señalamientos que existen alrededor de una de las investigaciones por huachicol fiscal más relevantes de los últimos años, delito relacionado con el ingreso y comercialización ilegal de combustibles que habría representado pérdidas millonarias para las arcas públicas.

¿De qué acusan a Fernando Farías Laguna?

Fernando Farías Laguna es señalado, junto con su hermano Manuel Roberto Farías, como presunto integrante de una estructura dedicada al robo y contrabando de combustible; ambos, sin embargo, sostienen una versión distinta sobre su participación en el caso.

De acuerdo con lo expuesto por su defensa, los hermanos fueron quienes denunciaron el contrabando de combustible y señalaron a personas presuntamente involucradas en estas operaciones. Su postura es que posteriormente fueron acusados para ocultar posibles vínculos de integrantes de la cúpula de Morena con el denominado huachicol fiscal.

Los señalamientos políticos alrededor del caso también han alcanzado al gobierno anterior, pues las acusaciones sobre el destino de los recursos obtenidos mediante estas operaciones han incluido la supuesta utilización de dinero para financiar campañas de Morena.

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Su llegada a México abre otro capítulo del caso

La situación de Farías Laguna coincidió con la presencia en Argentina del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; sin embargo, el material disponible no establece una relación directa entre ambos acontecimientos.

Ahora, con el contraalmirante bajo custodia de Interpol y ante su eventual llegada a México, el caso del huachicol fiscal tendrá un nuevo capítulo en territorio nacional, mientras permanecen enfrentadas las acusaciones de las autoridades y la versión sostenida por la defensa de los hermanos Farías.