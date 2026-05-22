Argentina ratifica prisión para el excontralmirante Fernando Farías Laguna por riesgo de fuga

En Argentina, la Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó el rechazo a la excarcelación de Fernando Farías Laguna, el excontralmirante de la Marina mexicana detenido en Buenos Aires mientras era buscado por la Interpol bajo la acusación de integrar una red criminal dedicada al contrabando ilegal de hidrocarburos, mejor conocido como "huachicol fiscal". El tribunal de alzada ratificó la decisión del juez Julián Ercolini al considerar que existen riesgos procesales concretos, en especial un alto peligro de fuga.

Los camaristas señalaron que el imputado ingresó a la Argentina exhibiendo identidad y documentación falsa, coincidiendo con el hallazgo en su domicilio temporal de credenciales guatemaltecas presuntamente apócrifas. Farías Laguna fue capturado el pasado 23 de abril en el exclusivo barrio de Palermo por efectivos de la Interpol, en atención a una notificación roja emitida por México.

Contralmirante Farías Laguna rompe el silencio...



Desde una prisión en Argentina, acusa que el huachicol fiscal es una operación de Estado y que su vida corre peligro en México.https://t.co/SijL16rbHl pic.twitter.com/IDuVVHJbRI — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 11, 2026

El origen de la captura: Una red de huachicol fiscal en la Marina

El arresto del exmando militar en Buenos Aires representó el golpe más severo contra la estructura delictiva dedicada al contrabando de combustibles a gran escala. La detención de Fernando Farías Laguna detonó de inmediato gestiones al más alto nivel por parte del Gobierno de México, que a través de la Fiscalía General de la República (FGR) alista formalmente la solicitud de extradición para ponerlo a disposición de un juez federal en territorio mexicano.

Las investigaciones de las autoridades mexicanas señalan que Farías Laguna, quien causó baja del servicio activo de la Armada el 18 de diciembre de 2025 en medio de las indagatorias penales, lideraba junto a su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien se encuentra actualmente en prisión, una red de corrupción bautizada por los agentes como "Los Primos". Este esquema criminal aprovechaba las influencias de los mandos militares en los puertos de México para permitir el ingreso ilegal de hidrocarburos procedentes de los Estados Unidos, evadiendo impuestos y generando pérdidas multimillonarias al erario público.

Documentación falsa y el intento fallido por asilo político

El proceso que enfrenta el excontralmirante en los tribunales de Buenos Aires ha estado marcado por sus constantes intentos de evadir la extradición a México. Al momento de ser interceptado por la policía internacional en Palermo, el exmando portaba un pasaporte falso de Guatemala, y tras el allanamiento de su vivienda temporal se localizaron más identificaciones apócrifas, elementos que valoraron como pruebas contundentes de su capacidad para ocultarse.

Ante el inminente traslado forzado a su país de origen, la defensa del exmilitar mexicano adelantó que solicitará formalmente asilo político en Argentina, bajo el argumento de una supuesta persecución institucional dentro de la Secretaría de Marina (Semar). Sin embargo, con el fallo de la Sala II que ratifica su permanencia tras las rejas por el alto riesgo de fuga, los recursos legales del exmando parecen agotarse mientras el gobierno mexicano acelera los trámites aduanales y judiciales para asegurar su comparecencia ante los tribunales federales por delincuencia organizada y lavado de dinero.