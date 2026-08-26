¿Marina dio de baja a Fernando “N”, contralmirante acusado de huachicol fiscal?

El contralmirante Fernando "N", acusado por huachicol fiscal en México, habría sido dado de baja de la Secretaría de Marina, de acuerdo con reportes preliminares.

La baja del ahora exfuncionario de la Marina habría ocurrido luego de que se desconocía su paradero, pero fue ubicado en Argentina, país que lo expulsó.

De manera extraoficial, la baja presuntamente no tiene que ver con el proceso penal que enfrenta en su contra.

¿Por qué fue detenido Fernando "N"?

Fernando "N", sobrino de Rafael Ojeda Durán, extitular de la Marina, fue detenido en Buenos Aires el 23 de abril de 2026.

Estaba prófugo de la justicia mexicana y contaba con una ficha roja emitida por la Interpol.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Fernando "N" presuntamente está relacionado con una red criminal dedicada al contrabando, dispersión y distribución de combustible.

Fue imputado por su probable intervención en el ilícito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, en la modalidad de ocultamiento.

¿Qué pasó con Fernando "N, acusado de huachicol fiscal?

Fernando “N” está bajo prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, “Altiplano”, en Almoloya, en el Estado de México.

Luego de ser detneido, llegó en un avión de ls Marina al eropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), acompañado por personal ministerial de la Fiscalía General de la República (FGR) para su traslado al penal.

Red de huachicol fiscal: modus operandi para ingresar combustible

En marzo de 2025, un buque con ocho millones de litros de hidrocarburo fue asegurado en Altamira, Tamaulipas, y según la FGR, esto confirmó una red criminal en la que habría participado Fernando "N".

Posteriormente, en Ensenada, Baja California, el aseguramiento de un segundo buque reveló que ingresaron ilegalmente al país cerca de ocho millones de litros de combustible.

Los hidrocarburos se reportaban indebidamente como aceites o aditivos, para evadir impuestos. En esta red al parecer participaron otros servidores públicos.

Una vez que el combustible entraba, era movido a través de empresas legalmente constituidas, que se encargaban de distribuirlo en estaciones de servicio como destino final o bien de lavar el dinero.