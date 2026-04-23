Capturan a Fernando Farías, contralmirante prófugo acusado de huachicol en México

Fernando Farías, contralmirante acusado por huachicol en México, fue detenido en Argentina, informaron las autoridades del gobierno federal este jueves 23 de abril de 2026.

El reporte de las autoridades de seguridad indica que fue capturado en Buenos Aires al contar con una ficha roja emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal conocida como Interpol.

Fernando Farías usaba pasaporte falso para no ser detenido

El contralmirante usaba un pasaporte falso de Guatemala para no ser ubicado por las autoridades y así seguir prófugo de la justicia en México.

Su detención es con fines de extradición, por lo que será enviado a México para llevar un proceso en nuestro país por dicha acusación en su contra.

En tanto, se realizará su audiencia de reconocimiento por autoridades de aquel país para continuar con los procedimientos correspondientes.

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Contralmirante Fernando Farías y el contrabando de hidrocarburo

Las investigaciones señalan que Fernando Farías Laguna es identificado como presunto líder de una organización dedicada al contrabando de hidrocarburos proveniente de Estados Unidos, mismos que evadían el pago del impuesto especial sobre Producción y Servicios.

Fernando Farías al contar con una ficha roja emitida por Interpol era buscado en 192 países.

De acuerdo con reportes, se tuvo conocimiento que en agosto de 2024 se registró una salida con destino a Florida, Estados Unidos, sin tener registro de su retorno a territorio nacional.

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Contralmirante buscó no ser llevado al penal del Altiplano

Cuenta con una orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

El pasado 19 de septiembre una jueza concedió a Farías una suspensión definitiva en la que prohibió su captura y también su encarcelamiento en el penal del Altiplano, sin embargo, el 2 de octubre le retiraron esa suspensión, por lo que no existe impedimento de la Fiscalía General de la República (FGR) para detenerlo.

Farías y su defensa no se presentaron a la audiencia de imputación el 6 de noviembre de 2025, por lo que fue declararo prófugo y se ordenó detenerlo.

