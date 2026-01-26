Naufragio de un ferry al sur de Filipinas deja al menos 18 muertos y varios desaparecidos

Una tragedia ocurrió en Filipinas , cuando un ferry se hundió en aguas de la provincia de Basilan, lo que dejó un saldo de al menos 18 muertos y más de 29 personas desaparecidas, según los primeros reportes de las autoridades.

El buque “MV Trisha Kerstin 3” transportaba 332 pasajeros y 27 tripulantes cuando se hundió la madrugada del lunes 26 de enero, frente a la isla Baluk-Baluk.

“Lo que puedo asegurar es que el barco no estaba sobrecargado, tiene una capacidad máxima de 350 pasajeros y el número real de pasajeros a bordo, según lo declarado por el capitán, era de 332”, explicó Ronnie Gil Gavan, almirante jefe de la Guardia Costera de Filipinas.

De acuerdo con la Guardia Costera, 317 personas fueron rescatadas y hasta el momento, las causas del accidente siguen bajo investigación, para determinar exactamente qué ocurrió con el ferry.

Drama en medio del mar: bebé muere ahogado en Filipinas

Los pasajeros que fueron rescatados arribaron a un puerto al sur de Filipinas, para recibir atención médica; de inmediato, fueron cubiertos con mantas térmicas para ayudar a que su cuerpo entrara en calor.

Por su parte, el gobernador de Basilan, Mujiv Hataman, envió sus condolencias a los familiares de los fallecidos en esta tragedia y aseguró que seguirán los trabajos para localizar a los desaparecidos.

Además, detalló que las autoridades trabajan coordinadas para brindar asistencia adicional a los afectados, que incluye atención médica y vivienda temporal.

De acuerdo con versiones de un pasajero rescatado, el ferry se inclinó de manera brusca hacia un costado e instantes después, comenzó a llenarse de agua.

El pasajero, identificado como Mohamad Khan y citado por CNN, reveló que en la emergencia su esposa no pudo sostener a su bebé y todos se separaron en medio del mar. Desafortunadamente, el infante se ahogó.

Esta no es la primera vez que se registra un accidente de este tipo, ya que en 1987 el ferry “Dona Paz” chocó con un petrolero y terminó hundiéndose, con un desenlace fatal: más de cuatro mil muertos.