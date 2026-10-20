Festival del Xoloitzcuintle CDMX: El Centro Histórico será sede del primer encuentro cultural del 27 de octubre al 1 de noviembre

El Festival del Xoloitzcuintle en CDMX es el nuevo encuentro cultural que tomará las calles del Centro Histórico del 27 de octubre al 1 de noviembre. Nombrado oficialmente “Campo de Xolos: Bienvenidos a Itzcuintlán”, este evento gratuito busca promover el reconocimiento de esta emblemática raza canina como patrimonio biocultural. El artista visual Gabriel Mestre, uno de los organizadores, detalló que la iniciativa fusionará arte, ciencia e historia para concientizar sobre el legado biológico del perro mexicano y la urgencia de fomentar una tenencia responsable.

Las autoridades y asociaciones civiles armaron una semana completa de tradición. La inauguración arranca el martes con conferencias y exposiciones. Para el miércoles 28, la Noche de Museos sumará un performance especial en el Atrio de San Francisco. El fin de semana concentrará los conciertos el sábado 31, cerrando el domingo 1 de noviembre con la gran caminata masiva.

Una caminata al Mictlán llena de actividades

El domingo 1 de noviembre se llevará a cabo el evento principal de la jornada. Se trata de la "Caminata al Mictlán", un trayecto de 1.2 kilómetros donde decenas de xolos marcharán junto a sus tutores. La ruta iniciará en la Plaza Seminario, a un costado del Templo Mayor, y culminará en el perímetro que albergó el antiguo zoológico de Moctezuma. Más allá de lo visual, la coalición de organizaciones civiles destaca que el desfile tiene el propósito de enviar un mensaje contundente a favor del bienestar de todos los animales.

Aunado a ello, este festival ofrecerá múltiples actividades. El sábado 31 de octubre, el Centro Cultural El Rule vibrará con el proyecto “Xolo Mixtape”, que estrenará canciones como “Piel de obsidiana, la cumbia del Xoloitzcuintle”, con la participación de Roco Pachukote y Líber Terán. Los asistentes también podrán explorar el “Tianguis xolero” para adquirir artículos conmemorativos, admirar la ofrenda del “Altar vivo” y recorrer muestras visuales como “El xolo sabe el camino”.